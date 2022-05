Sindicatos y estudiantes aplauden las novedades en la ley de universidades, pero afean que mantenga puntos "generalistas"

Una de cal y otra de arena. Así han sido las primeras reacciones de la comunidad universitaria ante el último borrador de la ley de universidades presentado el lunes por el ministro Joan Subirats. En general, aplauden los cambios añadidos, pero los estudiantes echan en falta un mayor peso en la participación y los sindicatos tachan de "generalistas" algunos aspectos de la nueva propuesta, que prevé ser llevada al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Tras meses de negociación con la comunidad universitaria, Subirats ha ido recopilando las demandas de cada uno de los actores con el objetivo de retomar una relación que tambaleó con los anteriores borradores fallidos impulsados por su antecesor, Manuel Castells.

Finalmente, el ministro presentó el lunes una ley con su propio sello y con unos objetivos claros: aumentar la financiación pública (comprometiéndose a llegar al 1% del PIB); fomentar la formación a lo largo de la vida con 'microcredenciales'; abrir la ciencia a la ciudadanía; atajar el envejecimiento de las plantillas docentes, así como su temporalidad (no podrá haber más del 20% de la plantilla con contratos temporales); y fortalecer la participación y los derechos de los estudiantes (recoge por primera vez el paro académico).

No obstante, el texto no parece que termine de convencer del todo, ni a los sindicatos, ni a los estudiantes. Los rectores todavía no se han pronunciado al respecto, y fuentes de CRUE aseguran a 20minutos que todavía están estudiando las modificaciones para emitir el informe en los próximos días.

"Demasiado generalista"

Desde Comisiones Obreras (CC OO) tildan el documento de "continuista" respecto a las versiones anteriores, aunque celebran que se recojan "algunas" de las propuestas del sindicato. Sin embargo, recriminan a Subirats que se mantengan "algunos puntos en conflicto" y que sigan sin solucionarse "los grandes problemas de la universidad".

Consideran que todavía hay "falta de financiación"- aunque se recoja el mínimo del 1% del PIB-, y denuncian la "ausencia de una carrera académica clara y definida". Además, señalan que falta la actualización de los decretos de retribuciones y de dedicación del profesorado universitario, que actualmente están "desactualizados" y que se deberían revisar en el Estatuto del PDI que, lamentan, "se vuelve a posponer un año más".

"Es una ley muy prolija en algunos aspectos y demasiado generalista en otros", asevera un comunicado de CC OO en el que también celebran puntos "positivos" incluidos en el último borrador. Destacan así el compromiso de agilizar las convalidaciones de títulos, que la concesión de becas vaya ligada a la situación socioeconómica, que gocen de representación en el Consejo de Universidades, o que se establezca el sufragio universal para los rectores y decanos.

"Tenemos poco tiempo"

En UGT, la posición es la misma. Aunque ambos sindicatos están todavía analizando el texto en profundidad, urgen al Ministerio a continuar negociando y a que considere sus propuestas. "En la primera y única reunión que hemos tenido con Subirats le dimos una lista de los problemas que veíamos y las cosas que debían tener en cuenta para el nuevo borrador, y reconocemos que en algunos puntos nos ha hecho caso", explica a 20minutos el responsable de Universidades e Investigación de UGT, Manuel Ortega.

Con todo, temen que el haber 'adelgazado' la ley en esta última redacción pueda dar problemas a la hora de definir ciertos aspectos. "Deja todo al libre albedrío de las universidades y las comunidades autónomas. Y eso puede ser bueno, pero también puede darnos problemas", afirma. ¿Lo positivo? Según Ortega, que "por fin" para los ayudantes doctores no sea necesaria la acreditación.

Tampoco les parece suficiente el límite fijado en el 20% de la plantilla con contratos temporales. "Se dice falsamente que se baja la precariedad", lamenta Ortega, asegurando que la temporalidad debería ser inferior al 8% y que, además, en esa medida no se ha tenido en cuenta a los ayudantes doctores. Le vemos un poco un relativo mal encaje... Hay flecos que tenemos que negociar. "Nos han convocado [Universidades] para el día 25 de mayo, y da la impresión de que tenemos poco tiempo", concluye.

"No avanza lo suficiente"

"Con este texto, queda un largo camino para asegurar que el

estudiantado tenga una participación real en la toma de decisiones", aseveran desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Según lamentan en un comunicado, el nuevo borrador de la LOSU "no avanza lo suficiente en participación estudiantil".

Tanto CREUP, como el Consejo de Estudiantes (CEUNE) creen que la ley de universidades, tal cual está redactada ahora, "sigue ignorando la realidad del estudiantado universitario", al no darles el peso que consideran necesario para "ser escuchados" en los órganos de gobierno y en las elecciones. Y es que, por ejemplo, el texto mantiene la representación del estudiantado en el Consejo de Gobierno en un 10%, cuando consideran que debería ser del 35%.

Tampoco están contentos con la ambigüedad y falta de concreción respecto al curso de formación al que supuestamente deberán someterse los profesores durante su primer año de docencia para "aprender a enseñar". "La nueva LOSU no contempla su obligatoriedad en ningún punto del texto. Desde la representación estudiantil piden que sean obligatorios, tal y como el Ministerio ha prometido en numerosas ocasiones", exigen.