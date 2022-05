Britney Spears y su desnudez en Instagram

"Descargándome fotos de la última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebé dentro de mí... ¿por qué diablos me veo 10 años más joven en vacaciones?" Se pregunta Britney Spears, mientras cuelga una tira de fotos desnuda en su Instagram. Con las manos tapa sus pechos, con un emoticón de corazón rosa esconde su vagina. Así esquiva las reglas de la desnudez de Instagram.

Aunque, en realidad, en estas fotos está completamente desnuda. Y no en la literalidad física. La sociedad juzgará estas imágenes. Dirá que esta persona no está bien, que no sigue los patrones del buen gusto y que es un juguete roto de la industria. Pero los comentarios a Britney parecen darle absolutamente igual. Su Instagram se revela contra todo lo que la oprimió desde que bien de niña la intentaron transformar en un producto perfecto que exprimir. Britney ya no quiere ser un producto perfecto. Quiere ser.

Entonces, se diseñó una nínfula de final de siglo que conectó con jóvenes, muy jóvenes, de prácticamente cada rincón del planeta. Britney Spears engulló a Britney Jean Spears con esa "inofensiva" mezcla de candidez y morbo de taquillas de instituto.

Ahora en sus redes busca la validación casi con la inconsciencia de una adolescente más. Acaba de liberarse de una tutela legal de su padre que anulaba su capacidad de tomar decisiones propias y en su Instagram siempre ha encontrado una plataforma para que no le digan cómo actuar.

Pero su desnudez ya no es un diálogo de erotismo. Su desnudez habla de estar perdido, de intentar despertar comentarios que te digan que eres guapa, que estás bien, que todo va bien. Su Instagram es un retrato de la tristeza más verdadera entre likes de la felicidad más artificial.

"I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much", con la emoción y felicidad de decir te quiero con poner muchas 'o', Britney decide volver a subir esa foto sin ropa en la que se ve sexy. La imagen ha sido bien recibida entre sus fans, está contenta. Porque se siente querida. Haga lo que haga, acierte o se equivoque, siempre será el icono de la música con el que crecimos mientras despertábamos de la niñez. Más querido aún al descubrir que a ella no le permitieron despertar como a nosotros.