Podemos se defiende y asegura que la responsabilidad de que su nombre no figure entre los firmantes de la coalición Por Andalucía para las elecciones de junio en esa comunidad es de IU. Así lo afirmó este lunes la portavoz morada, Isa Serra, que explicó que fue IU la que cometió un "error material" y registró un documento en el que no figuraba Podemos como integrante de la alianza de izquierdas, tal y como se conoció el viernes de madrugada.

Serra compareció el lunes en la habitual rueda de prensa tras la ejecutiva, tres días después de que Podemos, IU, Más País y otras tres pequeñas formaciones firmaran a última hora un acuerdo para concurrir unidas a las elecciones del 19 de junio. Las negociaciones fueron tan agónicas que no se desbloquearon hasta última hora del pasado viernes, cuando terminaba el plazo, y unos minutos después de las 12 de la noche se conocía que ni Podemos ni Alianza Verde estaban presentes en la coalición.

Inicialmente, la información que trascendió fue que ni el partido morado ni el ecologista habían llegado a tiempo para firmar los papeles para conformar la coalición. No obstante, la versión que defiende Podemos es diferente: aseguran que sus representantes firmaron con tiempo suficiente esa documentación a través de firma electrónica, pero que posteriormente el representante de IU cometió un error y envió al registro de la Junta Electoral un formulario anterior en el que no figuraban ni Podemos ni Alianza Verde.

"El acuerdo que había era que los compañeros de IU registraran la documentación", insistió Serra, que señaló que eso "no significa que no hubiera miembros de Podemos ante la Junta Electoral" que dieron su luz verde al documento correcto, el que no se habría registrado por error. Podemos, IU, Más País y las otras tres formaciones solicitaron el fin de semana una subsanación para poder incluir a los morados en el acuerdo alegando que se había producido un error formal, pero este lunes la Junta Electoral la rechazó.

Más información en breve.