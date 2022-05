Las secuelas de Antonio Resines tras pasar la covid en la UCI

Fueron más de 20 días los que pasó el conocido actor Antonio Resines ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en coma debido a las complicaciones que tuvo por la enfermedad de la covid.

De hecho, tras salir del hospital, el actor ha visitado varios programas de televisión, donde ha podido contar su vivencia y explicar las secuelas que le han quedado tras pasar la enfermedad.

Concretamente, fue entrevistado en el programa Las tres puertas, de La 1, donde habló de los 23 días que estuvo en coma, aunque su estancia en el Gregorio Marañón fue más larga, ya que estuvo tanto en la UCI como en planta.

Además, Resines contó que necesitó de oxígeno, pues sus pulmones no funcionaban bien. Además, cuando se trató de levantar de la cama, reconoció que "no podía". "Había perdido el 85% de masa muscular, no tenía fuerza en las piernas", dijo, a lo que añadió: "No podía ni darme la vuelta para dormir, estaba bastante impedido".

En cuanto a las secuelas, explica que le falta "un poquitín de equilibrio", por lo que "hay una cierta zona de estabilidad que no está al 100%", matiza. De hecho, el actor tiene que usar muleta para salir, mientras que todavía le cuesta un poco subir escaleras: "Técnicamente, pienso que estoy al 90%", añadió.

Igualmente, en otra entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta, comento que, tras su salida del hospital, no estaba al 100%: "Estoy un poco cebollo, salí demacrado y ahora me veo con buen aspecto. He estado dando paseos por la playa, he conseguido fuerza en las piernas y me he recuperado, aunque llevo una semana en Madrid y estoy baldado otra vez", bromeó.