Antonio Resines fue este miércoles el último invitado de Las tres puertas, el programa de entrevistas de María Casado en La 1, donde el actor habló de su hospitalización tras contraer la COVID y de las secuelas que le ha dejado la enfermedad, por la que estuvo en coma durante más de 20 días.

La presentadora le preguntó si su ingreso en el Gregorio Marañón le cambió la vida, y, aunque el intérprete admitió que no demasiado, este sí relató cómo pasó su estancia en el hospital madrileño, tanto en planta como en la UCI. "En coma he estado 23 días y no me he enterado", avanzó.

El artista contó que necesitó de oxígeno, pues sus pulmones no funcionaban bien y que se lo fueron quitando "poco a poco". "No he sido consciente de que estaba a punto de palmarla", reconoció, recordando que, cuando se intentó levantar de la cama, "no podía, había perdido el 85% de masa muscular, no tenía fuerza en las piernas": "No podía ni darme la vuelta para dormir, estaba bastante impedido".

Antonio Resines: “Yo creo que me desperté a ratos, lo que sí recuerdo es que cuando me intenté levantar no podía, había perdido el 85% de masa muscular”. #LasTresPuertas10



Resines le explicó a la periodista los efectos de la medicación que le administraron en el hospital: "Yo vivía en otro mundo paralelo que luego te explican que los corticoides, el tipo de medicación que te dan, o sea drogas, te provocan sueños y alucinaciones, y coincide con toda la gente que ha sido tratada con corticoides porque he hablado con algunos de ellos, algunos actores, por ejemplo Jordi Sánchez".

"Algunos han tenido sueños y cosas muy malas, son como sueños, pero que te acuerdas y cuando de vez en cuando me despertaban, que creo yo que me despertaban, pues volvías a la realidad, pero lo estabas mezclando con lo que tú pensabas que te estaba pasando", señaló el intérprete.

Sobre las secuelas que sufre, Resines apuntó que ya no camina como antes. "Andar no he andado bien nunca, he andado siempre como despistado, me falta un poquitín de equilibro, pero como no voy a la pata coja a los sitios...". "Hay una cierta zona de estabilidad que no está al 100%, llevo la muleta para salir, las escaleras todavía me cuestan un poco, técnicamente, pienso que estoy al 90%", añadió.