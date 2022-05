Broncano, en 'La Resistencia': "Cómo echaba de menos los insultos gratuitos de Resines"

Antonio Resines volvió este lunes a La Resistencia para charlar con Broncano, Grison y Ricardo Castella sobre el pregón que dará en Madrid en las Fiestas de San Isidro.

El actor avanzó, en exclusiva, como comenzará su intervención el 12 de mayo: "¡Madrileñas, madrileños!", exclamó gritando. "Con ganas, para que se acojonen", explicó.

"Como pregonero vuestro que soy, os debo un pregón, y ese pregón que os debo os lo voy a dar. ¿Qué os parece?", comentó mientras el público del teatro le aplaudía.

El 12 de mayo, Antonio Resines dará el pregón de las fiestas de San Isidro, y así empezará, madrileño/as.



El invitado también comentó con Broncano el tema que había tratado Jorge Ponce antes de su intervención, las invitaciones a bodas que se avecinan.

"En mi boda no le cobré a nadie: ¿Cómo vas a hacer eso?", afirmó Resines. El presentador le contestó que hizo eso porque era rico: "Estás forrado Antonio".

Grison intervino diciendo: "Por eso no me he casado yo. No quiero poner a la gente en un compromiso". Pero, al escucharle, Resines aseguró que "eso te pasa porque eres un desgraciado".

"Como echaba de menos el insulto gratuito de Antonio Resines...", admitió el conductor del programa de Movistar Plus+. El músico explicó que no lo había hecho porque se le habían olvidado los papeles cuando acudió al juzgado.

El actor y Castella aconsejaron a Grison casarse para que sus hijos tuvieran "un marco legal" para un futuro, argumento que no convenció al músico.