Antonio Resines, sobre su ingreso: "Pedí que me pegaran un tiro, dijeron que tenía un 97% de posibilidades de morir"

Antonio Resines fue uno de los protaognistas de la última entrega de El Objetivo en La Sexta. Así, en entrevista con Ana Pastor, el actor relató una vez más las extrañas alucinaciones que tuvo durante su largo ingreso por COVID-19.

Estas aglutinaban a José Luis Martínez Almeida, Hitler, la II Guerra Mundial, la conferencia de Postdam, la reina de Inglaterra... pero el humor no empañó el testimonio sobre lo mucho que había sufrido el actor durante su ingreso hospitalario.

Tanto es así que, según dijo, llegó a pedir que le "pegaran un tiro" durante sus períodos de seminconsciencia; eso sí, lo quiso hacer firmando ante notario que ni sanitarios ni sus familiares habían tenido peso en la decisión.

El actor contó también que su mujer había contraido la enfermedad a la vez, por lo que el aislamiento era total. A toro pasado, el médico le hizo saber que, durante un tiempo, tuvo un 97% de posibilidades de morir, algo que ocurrió la segunda vez que lo intubaron.

Sin embargo, algo recordó Resines con angustia, fue cuando le hicieron una traqueotomía, pues su madre falleció después de que le practicaran una "a la desesperada". Ahora, el intérprete se encuentra mucho mejor que a su salida del hospital.

"Estoy un poco cebollo, salí demacrado y ahora me veo con buen aspecto. He estado dando paseos por la playa, he conseguido fuerza en las piernas y me he recuperado, aunque llevo una semana en Madrid y estoy baldado otra vez", bromeó.

Resines aprovechó para reiterar su agradecimiento a los sanitarios y, en especial, a las auxiliares y enfermeras, por "hacer algo que él no sería capaz de hacer jamás, ni por 50.000 euros"; y calificó como "increíble" la manera en la que lo habían cuidado.

Respecto a la manera en la que se contagió, dio por hecho que ocurrió bastante antes de que los test lo detectaran, aproximadamente en la fecha del velatorio de Verónica Forqué, y se arrepintió de haber esperado tanto para pedir ayuda, pues había hecho que los síntomas avanzaran a pasos agigantados, terminando con una doble neumonía bilateral.

"Esperé varios días, me puse gris y respiraba muy mal. Vino el Samur y me inyectó corticoides inmediatamente, pero si me hubiese ido antes me habrían diagnositicado con más previsión... en tres días me colapsaron los pulmones", lamentó.