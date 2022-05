El Gobierno niega dimisiones por el espionaje a Sánchez y pide no hacer "hipótesis" sobre la autoría: "No hagamos suposiciones"

El Gobierno niega que el descubrimiento de que los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueran espiados con Pegasus vaya a suponer, de momento, dimisiones en el Ejecutivo o en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), responsable de los controles. Según ha declarado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo que toca ahora es "esclarecer" los hechos, puesto que todavía no saben ni quién está detrás de la vigilancia a los dos móviles más sensibles del país. Por esto último también pide Bolaños no hacer "hipótesis": "No hagamos suposiciones".

Así lo ha asegurado la mano derecha del jefe del Ejecutivo en una entrevista concedida a la Cadena Ser este martes, apenas un día después de conceder una rueda de prensa junto con la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la que ambos denunciaron que los terminales de Sánchez y Robles fueron "infectados" con el programa Pegasus en mayo y junio de 2021, respectivamente, unas escuchas que ya están en manos de la Audiencia Nacional y que se descubrieron tras conocerse el espionaje masivo a independentistas vascos y catalanes, lo que puso en peligro la estabilidad del Gobierno.

En la entrevista, Bolaños, que ha definido los hechos como "muy graves", ha asegurado que "no hay ninguna novedad" respecto a ayer porque todavía se siguen "esclareciendo" los hechos. Es por ello por lo que ha defendido que por el momento no se vayan a depurar responsabilidades en el Ejecutivo. Esta es la principal petición del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, subrayó ayer que se trata de un "ataque a la seguridad del Estado" y, en consecuencia, los "responsables políticos no pueden quedar impunes". "Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su presidente", aseguró en Twitter.