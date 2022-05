Año y medio después de pasar la Covid Alba, de 14 años, no puede salir de casa

La pandemia de coronavirus ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo, sobre todo de aquellas que a pesar de haber superado la enfermedad siguen enfrentándose a ella y a sus secuelas a causa de la Covid persistente.

Alba es una de esas personas. Tiene solo 14 años y ha pasado uno y medio desde que su familia y ella se contagiaron. Todos lo pasaron de forma leve y se recuperaron, pero a día de hoy ella sigue presentando síntomas como dolor de cabeza, fatiga o malestar: "Dolor de cabeza todo el día y angustia cuando más me duele. A veces cosquilleos en las manos", cuenta.

La joven no puede llevar una vida normal pues para ella quedar con sus amigos o ir al instituto es toda una odisea, por lo que debe quedarse en casa. Hasta allí se desplaza un profesor que le da clase durante dos horas para que lleve al día las asignaturas, "pero tengo que descansar un poco a mitad, porque si no, no puedo más".

La Covid persistente en menores es aún una gran desconocida y se desconoce "si es por persistencia del virus o es por la respuesta inflamatoria después de haber pasado la infección", explica un doctor.

Además del aislamiento y el sufrimiento por los síntomas, Alba y su madre cuentan que hay muchas personas que no creen que lo que le pasa es real, sino más bien psicológico.

La familia de la joven se ha unido a la de otros 29 menores afectados por los mismos síntomas y secuelas de la Covid para pedir investigación sobre la patología y unidades específicas para la Covid persistente en menores.