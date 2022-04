Katia Núñez, antropóloga: "Las bandas no se sientan en el parque rodeadas de machetes, los chavales creen que con ellos lo pasarán bien"

Durante seis años, la antropóloga Katia Núñez se sentó día tras día junto a miembros de bandas juveniles de Madrid. Conversó con ellos y conoció sus dinámicas y funcionamiento interno para la elaboración de su tesis doctoral.

En una semana en la que miembros de estas agrupaciones han protagonizado cuatro apuñalamientos, el último del cual supuso la muerte de un joven de 18 años en Villaverde, Núñez, actualmente directora del Proyecto de Intervención Integral e Interdisciplinar con Jóvenes para la Prevencion de la Violencia (PIJ), habla con 20minutos para profundizar en el fenómeno de las bandas juveniles.

¿Ha habido un resurgir de estas bandas en los últimos meses?

En 2013 había muchísimos integrantes en estas agrupaciones, pero ahora mismo no son tantos, unos 300 o 400, según la Policía, y se ha creado una gran alarma social al respecto cuando es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Solo nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay un asesinato.

Tiene un impacto muy negativo todo esto porque estamos hablando de menores que ponen su vida en riesgo o su libertad, ya que pueden pasarse años en un centro de menores y desestabilizar a su familia, que también lo pasa fatal sabiendo que su hijo ha matado a alguien y está cumpliendo una condena. Hay otras víctimas también detrás. Pero lo que se está generando ahora es una alarma terrible.

"Es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero solo nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay un asesinato"

Más allá de las reyertas y asesinatos, ¿qué actividad cotidiana tienen estas agrupaciones en los barrios donde están implantadas?

Su presencia se da en barrios más desfavorecidos, donde hay más paro, más pobreza, donde hay más falta de recursos y profesionales trabajando con ellos. Yo hice mi tesis yendo a un parque a sentarme y a reírme y a charlar con ellos y así me gané su confianza. En lo cotidiano, en el día a día, fuera de las peleas y de las quedadas para agredirse, son un grupo de iguales que se sientan a pasarlo bien en una plaza. A mí nadie me agredió ni vi que agredieran a nadie del barrio. La pelea es entre ellos, que está mal, sí, que es peligroso, sí, que es terrible, sí, pero luego hacen vida de grupo de iguales.

Así funcionan las bandas latinas en Madrid Así funcionan las bandas latinas en Madrid

¿Es esto lo que atrae a los jóvenes para integrarse en estas bandas?

Exacto, tener un grupo de iguales que les brinda apoyos, que es una protección si son chavales vulnerables que han sido víctimas de bullying o les han atacado por alguna razón y ahí tienen un grupo que les respalda y que les va a defender, piensan que van a tener respeto por estar con ellos, popularidad, llegarán a tener un día liderazgo… A los 14 años es lo que uno quiere, popularidad.

¿Los chicos que han sufrido bullying son un perfil propicio para ser atraídos por estos grupos?

Cuando yo hice la tesis había historias así, chicos de República Dominicana que decían que eran el más negro del cole, que tenían problema en los estudios porque no se enteraban mucho y estaban en compensatoria y encontraron en estos chicos a una familia. Pero no siempre es ese perfil, ahora hay chavales de 11 o 12 años que no están dentro, que están haciendo méritos para entrar porque no saben lo que hay alrededor de todo esto y que quieren emular a esos mayores con popularidad y fama y es atractivo, porque les brinda popularidad, les escuchan, tienen un respaldo.

"Piensan que van a tener respeto por estar con ellos, popularidad, llegarán a tener un día liderazgo… A una edad de 14 años es lo que uno quiere"

¿Hasta qué punto la captación está organizada y tiene una estrategia detrás?

No creo que haya una estrategia, creo que las redes sociales juegan un papel importante, porque empiezan a subir cosas, sobre todo mediante la música, y llaman la atención de los chavales que les mencionan, y se les hace creer que están ahí o están cerca de, entonces las redes sociales tienen un papel muy importante, pero porque ahora mismo son una herramienta muy utilizada por los jóvenes en general. Por lo tanto, los que quieren entrar utilizan las redes sociales para darse a conocer y hacerse ver como populares.

¿Cuál es el origen de estas agrupaciones y su rivalidad?

Los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios siempre han estado enfrentados desde que se crearon. Los Trinitarios se crearon en la cárcel de Rikers Island de Nueva York en 1989 por dominicanos que estaban siendo abusados con un nombre muy significativo para los dominicanos porque los trinitarios históricos fueron los que gestaron la independencia de República Dominicana de Haití. Adoptaron ese simbolismo de identidad nacional en la cárcel para establecer un grupo de defensa, apoyo y cooperación de todos los dominicanos y latinos que entraban a la cárcel. Lo que pasa es que había violencia, porque se defendían de otras agrupaciones.

Luego salen a las calles y, según una de las versiones, a raíz de una pelea entre dos líderes de los Trinitarios se produjo una escisión a la que se llamó DDP. Ahí empiezan las peleas entre los dos grupos por los puntos de venta de drogas. Desde entonces se asume que son enemigos y eso facilita una identidad de grupo. Ese modelo de pandillas se exporta también a República Dominicana y se crean lo que llaman naciones, entre las que también están los Latin Kings o los Crips. Esto se exporta a España con esa misma idea de enfrentamiento: estos son mis enemigos. Siempre la idea de que si ocupas mi territorio yo me voy a enfrentar a ti con la violencia absoluta.

Jorge París

"Una vez dentro hay que cumplir con lo que el líder mande y una de las cosas que siempre tienen en la cabeza es que me tengo que enfrentar a la agrupación rival"

¿Son los jóvenes que se acercan a la bandas conscientes de ese nivel de violencia?

Cuando un chaval los ve en un parque, no están sentados rodeados de machetes, les parece que lo van a pasar muy bien y no va a pasar de ahí, pero luego se enfrentan a todo lo que se van a tener que enfrentar porque una vez dentro hay que cumplir con lo que el líder mande y una de las cosas que siempre tienen en la cabeza es que me tengo que enfrentar a la agrupación rival. Ellos piensan que no les va a pasar nada porque tienen detrás un grupo de 15 chavales, pero lo malo es cuando están solos.

¿Pertenecer a una banda u otra está determinado por algo?

Pertenecer a una u otra depende de una cuestión de afinidad. Si tengo un amigo DDP, yo me hago DDP, o tengo un primo Trinitario o un amigo del instituto, me hago de su banda. ¿Por qué? Porque son mis amigos, nada más, no hay una ideología ni un origen, hay dominicanos, latinos, algún marroquí y autóctonos españoles que es lo que más hay, de padres inmigrantes o españoles.

¿Qué hay de cierto en los ritos de iniciación que los nuevos deben pasar para entrar en una banda?

Yo no digo que no haya pasado con otras agrupaciones, pero los chicos que yo entrevisté nunca me hablaron de estos ritos de iniciación. Podría ser que hicieran cualquier hurto, pero nunca hubo ritos de iniciación para entrar, eran simplemente los chavales del barrio con los que sentían una afinidad que se convertían en su familia, que eran un apoyo para ellos y a los que se acercan poco a poco para hacer méritos hasta que se convierten en miembros.

¿Hasta qué punto hay presencia de mujeres en las bandas?

Ha habido chicas, pero hay unos roles machistas muy marcados. Las chicas siempre han tenido un papel muy secundario. No pertenecen internamente a la banda, hay cosas de las que pueden informarse pero no tienen ni voz ni voto dentro de la agrupación.

"Ha habido chicas, pero hay unos roles machistas muy marcados. Las chicas siempre han tenido un papel muy secundario"

¿Cuál es el perfil del líder?

Generalmente un chico del barrio, joven, pero de un poco más de edad porque ya tienen muchos años corriendo con ellos. Un líder supremo de toda la agrupación puede tener más edad porque ya tiene muchos años en España, pero generalmente están más en otra onda.

¿Qué papel tienen las instituciones públicas para tratar de contrarrestar la expansión de estas agrupaciones violentas?

Tienen un papel fundamental, nosotros vamos a empezar un proyecto de intervención integral con jóvenes para la prevención de la violencia. Creo que se puede hacer algo, con un equipo de educadores, psicólogos y educadores sociales para poder trabajar con los chavales en la calle y también haciendo intervención. Los institutos son también súper importantes porque ellos son los primeros que se dan cuenta y dan la voz de alarma de que hay un chaval que está en riesgo de o coqueteando con estas agrupaciones.