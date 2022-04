Los asesinos de El Pérez "tendrían 14-15 años": los vecinos de Villaverde señalan a pandilleros

Una vía del tren abandonada atraviesa la calle Alcocer, sirviendo de frontera entre los barrios de Ciudad de Los Ángeles y San Andrés, en el distrito madrileño de Villaverde. Por esas vías recorrió sus últimos metros el joven de 18 años que ha sido asesinado este miércoles por la mañana, según la descripción de los hechos que corre boca a boca por el barrio, a manos de un grupo de adolescentes que se dieron inmediatamente a la fuga.

La víctima, identificada por una vecina como Mario Pérez -conocido simplemente como El Pérez-, era una persona conocida en el barrio. Fue apuñalado en la espalda y en el abdomen en el interior del parque situado junto a las vías y, tras avanzar malherido un centenar de metros, acabó desplomándose en los brazos de la vendedora de un puesto de flores situado a pie de la calle Alcocer.

Allí mismo fue atendido por el Samur, mientras vehículos policiales peinaban el barrio con las sirenas encendidas tratando de encontrar infructuosamente a los asaltantes, siempre según el relato de los vecinos. Oficialmente se desconoce quiénes son los autores del asesinato, pero el testimonio de todos los vecinos apunta a un mismo lugar: las bandas juveniles.

"La Ciudad de Los Ángeles es una zona mucho más tranquila y residencial, pero en la parte de Villaverde Alto son mucho más habituales estos enfrentamientos entre bandas o entre chavales, que es lo que da pena, que son chavales", declara Javier Vilches, un vecino de La Ciudad de Los Ángeles que ha sido testigo de los intentos de reanimación de la víctima por parte de los sanitarios del Samur.

"He visto a un hombre que estaba muy afectado y le he preguntado y me ha dicho que sí que había visto el apuñalamiento y a los que han salido corriendo y que a él le parecía que tanto la víctima como los que habían salido huyendo tenían entre 14 y 15 años", relata este vecino.

Miedo a represalias

Tres jóvenes caminan por el parque donde se habría producido el apuñalamiento apenas tres horas antes. Ninguno conocía a la víctima, pero tienen pocas dudas sobre quiénes son los posibles autores: "Si no son bandas… No sé quién va a ser".

Los tres jóvenes, dos chicos y una chica que no llegan a la mayoría de edad, señalan que, hoy por hoy, es casi imposible distinguir quién integra y quién no estas bandas en el barrio y temen que este asesinato desate represalias que puedan salpicarles a ellos a sus amigos por ser confundidos con pandilleros.

Estas organizaciones llevan años afianzando su posición en barrios obreros como este y sus integrantes son en cada vez mayor medida jóvenes de nacionalidad española. Las peleas con víctimas mortales, como las que coparon titulares de prensa el pasado mes de febrero, son solo la punta del iceberg de la actividad de estas bandas, que son simples grupos de iguales para muchos de los jóvenes que las integran.

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos adolescentes de 16 años relacionados con una agresión con arma blanca la anterior en la que resultaron heridas tres personas a escasa distancia del lugar del asesinato. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, informó de que la pelea se inició cuando se encontraron miembros de las bandas rivales Dominican Dont Play y Trinitarios.

Otros vecinos entrevistados, que prefirieron también mantenerse en el anonimato, confirman que la presencia de grupos de pandilleros es cada vez más habitual y que la también mayor presencia policial en la zona no ha sido capaz de evitar enfrentamientos entre ellos.

Investigación de la Brigada de Homicidios

Mientras, efectivos policiales continuaban buscando a los autores del asesinato por la zona, agentes de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional rastreaban la zona de las vías y entraban en las viviendas de la zona en busca de posibles testigos. A escasos metros del lugar donde la víctima perdió definitivamente la vida, psicólogos del Samur atendían a algunos de sus familiares.

Entre los transeúntes que caminaban por la calle Alcocer, casi todos estaban al tanto ya de lo que había ocurrido. "A mi me mandó un whatsapp un compañero diciendo que habían matado a uno aquí en Alcocer y que, esta mañana, por el parque pasó un coche de policía buscando a un grupo que iban de negro", declara Fernando, un vecino del barrio.

Preguntado por si en el barrio se estaba percibiendo un aumento de la violencia en los últimos tiempos, este vecino se limita a señalar que “se estaban oyendo constantemente cosas".

El distrito de Villaverde, en cualquier caso, no ha estado entre los distritos con un mayor número de detenciones -22, de un total de 635- ni actuaciones de seguridad ciudadana -14, de un total de 392- de la Policía Municipal de Madrid en el mes de marzo.

"Nos preocupa a toda la gente del barrio, porque es una cosa de seguridad y queremos que haya lo menos posible", señala este vecino.