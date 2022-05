Las necesidades de nuestras mascotas han ido cambiando con el tiempo y, mientras que antes no nos preocupábamos tanto por temas como el pelaje, a día de hoy existen multitud de peluquerías caninas a las que puedes llevar a tu perro. Pero, ¿en qué consiste exactamente la profesión de peluquero canino?

Raquel Soto, peluquera canina y dueña de la peluquería canina Deja huella en Soto del Real, define la figura del peluquero canino como "el encargado de mantener y atender el pelaje del animal pero también el que cuida de la salud de su piel". "Generalmente, si hay una heridita, dermatitis, parásitos, espigas o cualquier lunar extraño, el peluquero canino es el profesional que va a detectarlo rápidamente, ya que llega a cada milímetro de la piel del animal", explica.

Cómo formarse para ser peluquero canino

A día de hoy, en España, no existe ninguna formación reglada para estudiar peluquería canina. "No hay cursos universitarios ni nada, la única opción que puedes hacer es formarte a través de cursos privados, con los cuales hay que tener mucho cuidado ya que los hay de mayor o menor calidad", explica Soto.

"En los últimos años han surgido muchas escuelas y algunas no son de buena calidad, especialmente si piensas en aquellas que ofrecen cursos online. Hay que huir de ellos porque esta es una profesión muy práctica, no puedes aprender a través de internet", considera la peluquera canina.

De igual forma, para Soto la peluquería canina es una de esas profesiones en las que tienes que estar formándote constantemente, ya que con el tiempo van surgiendo nuevas técnicas y las necesidades van cambiando, ya que aparecen nuevos estilos y modas de llevar a nuestros peludos.

"Hay que huir de los cursos online porque esta profesión es muy práctica"

En cuanto a la profesión en sí, Soto asegura que es un trabajo "muy divertido y en el que nunca te aburres". "Ningún día es como el anterior ya que, por suerte, hay muchos perros, técnicas, herramientas y cosmética diferentes, además de los mestizos, que revuelven todo lo anterior. Trabajar con cada perro es distinto al anterior", cuenta.

"A veces también es una profesión dura. Físicamente, por ejemplo, tienes tú que amoldarte a las posturas del perro, porque ellos no obedecen como nosotros en la peluquería. Y, por supuesto, también se tienen momentos de estrés, cuando estás con un perro que no está acostumbrado a acudir a la peluquería, por ejemplo. Pero, sin duda, la parte más difícil es cuando trabajas con un animal que ha sido abandonado (y no hablo porque esté sucio o tenga nudos), algunos vienen en un estado horrible. Por suerte, tras la sesión, ver al perro como nuevo es muy satisfactorio", relata la peluquera canina.

La importancia de cuidar del pelaje de nuestros peludos

Todavía hay personas que piensan que llevar a nuestros perros a una peluquería canina es un "sacacuartos" pero, la realidad es que los cambios en los hábitos de estos animales han cambiado y ahora son mucho más dependientes de nosotros que en sus orígenes.

"El lobo en su origen tenía un pelo corto, una doble capa que mudaba perfectamente porque vivía en el campo a unas temperaturas determinadas. Hoy en día, como los perros son animales de compañía porque viven, duermen, comen y viajan con nosotros, tienen que mantener una mayor higiene y cuidar más de las mudas que, aunque sigue habiendo dos más grandes al año, se producen muchas más veces", explica Soto.

Son estos motivos los que llevan a pensar a la peluquera que esta profesión "es imprescindible para la salud de nuestros peludos" ya que en casa no siempre se tienen las herramientas o el tiempo necesario para mantener ciertos tipos de pelajes o cuidados.

"Este trabajo no consiste solo en que los perros luzcan perfectos y bonitos, se trata de cuidar la salud de su pelaje y piel. Además, encontrarse con un pelo con poco brillo, pobre o que se cae cuando no debería, suele ser el primer síntoma de que algo no va bien y puede que el animal tenga algún tipo de enfermedad o patología", concluye la peluquera canina.