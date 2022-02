El momento del baño puede ser para muchos perros un momento de diversión y relax, pero para otros puede llegar a ser muy estresante. El sonido del agua saliendo de la alcachofa de la ducha, el hecho de estar quietos en un sitio cerrado o simplemente la sensación del agua cayendo sobre ellos puede provocar que para algunos dueños, mantener la higiene de sus peludos sea una auténtica odisea.

Por suerte, hoy en día existen muchos trucos para facilitar que ese momento de limpieza, tan necesario, se convierta en algo mucho menos agotador para nuestros peludos. 20 Minutos ha hablado con Lorena García, técnica en peluquería y estética canina y felina, para conocer algunas ideas para facilitar el baño a los peludos.

Trucos para facilitar el baño a nuestros perros

Son muchas las ideas que podemos encontrar en internet para hacer más agradable, sin embargo, Lorena nos proporciona algunos "consejos profesionales": "De los trucos más utilizados en peluquería canina, nos encontramos con los adhesivos para premios. Son una especie de ventosas para los azulejos de la bañera que se colocan al alcance del animal y, mientras lo bañas, ellos lo pueden chupar, asumiendo de manera positiva el baño".

"Este producto sirve para que el perro no vea tan malo su momento de higiene, además se sentirá confiado. Yo suelo recomendar la crema de cacahuete casera para utilizar en los adhesivos (se puede hacer con cacahuete y aceite) y es más saludable que la que compras en las tiendas, que contiene azúcares, no recomendados para los perretes", explica García.

Una de los motivos principales por el que el baño no suele gustarle a los perros es el uso de la alcachofa. "No les gusta el sonido ni el chorro. En peluquería canina intentamos utilizar unas especiales, que puedes regular la cantidad y fuerza del agua que emana, y si no disponemos de ellas, una buena idea es llenar la bañera previamente y utilizar un cacito para mojar al animal, en su lugar", detalla la técnica.

"Con los perros pasa un poco como con los bebés, si evitas la alcachofa y utilizas algo para echarles agua encima, poco a poco, les relajará y evitará que se asusten o se estresen", añade.

Otro consejo que la experta recomienda es "bañar al perro entre dos personas", ya que una de ellas puede dedicarse exclusivamente a limpiar al animal, mientras que la otra se asegura de que éste esté tranquilo y distraído. "Dos personas pueden generar un ambiente más relajado para el perro y crear en él un recuerdo positivo del baño", comenta.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuento en el baño de los perros es la cosmética. "Hay estudios que hablan que los champús tienen olores no naturales para los perros, a pesar de ser buenos para ellos", explica Lorena. "Al final, que utilicemos colonias o productos con olores, es un añadido y puede no ser positivo para el animal. ¿No os ha pasado alguna vez que, tras el baño, el perro se quiere restregarse contra su manta o, en el césped del jardín? Eso es porque no reconoce su propio olor", detalla.

"Para algunos perros, estos olores pueden causarle una sensación negativa, por eso yo recomiendo utilizar cosmética natural, con olores poco fuerte o incluso naturales, para evitar que se huelan raro a sí mismo y así ayudar a que se sientan más cómodos", afirma la técnica de peluquería canina.

Entre los productos que García recomienda, la lavanda es su preferido. "Tiene un efecto relajante por lo que, si puedes usar cosmética natural y que además contenga productos como la lavanda, el animal podrá disfrutar del baño y relajarse", comenta.

En cualquier caso, Lorena siempre aconseja que, si se tiene un perro desde pequeño, se le eduque con este tipo de trucos y refuerzos positivos desde entonces para evitar problemas futuros cuando el animal es mayor. "Si desde cachorro se acostumbra al agua, al sonido de la alcachofa y al momento del baño, en general, no tendrá problemas de estrés cuando crezca", concluye.