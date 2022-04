El PP votará que 'no' al decreto anticrisis tras atar el Gobierno el apoyo de Bildu

No hubo acuerdo de último hora con el PP, que no se abstendrá y votará definitivamente 'no' al decreto anticrisis del Gobierno. Una votación que el Ejecutivo salvará gracias a los cinco diputados de Bildu, garantizándose una mayoría ajustadísima en una votación crucial para el futuro de la legislatura. 176 síes sumará un decreto que el Gobierno tramitará finalmente como proyecto de ley. La única propuesta admitida del pliego de exigencias que Juan Bravo, responsable económico del PP, transmitió en la tarde de ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta pública.

Fuentes de Moncloa aseguran que contaba con el 'no' de los populares desde anoche, un extremo que niegan desde Génova, asegurando que la decisión se ha tomado esta misma mañana. Ni las llamadas telefónicas cruzadas entre Montero y Bravo, por un lado, y Félix Bolaños y Cuca Gamarra en la tarde de noche, han conseguido sellar un acuerdo.

Ni la rebaja de impuestos, ni el recorte del gasto burocrático, ni la deflactación del IRPF para las rentas medias y bajas, ni una reformulación en la aplicación de los fondos europeos. El Gobierno no se compromete con el PP a incluir ninguna de sus propuestas, si bien ambas partes de la negociación aseguran que mantendrán la comunicación abierta.

"Ustedes que dicen ser enemigos de los beneficios caídos del cielo cuando se trata de las empresas, son en cambio muy partidarios de los ingresos llegados del infierno, del infierno fiscal que sufren los españoles", sostuvo el diputado popular Jaime de Olano, encargado de defender la postura del PP esta mañana en el Congreso. Pese a las críticas al plan de choque, sin embargo, el diputado no desveló el sentido del voto de su bancada. "Nos piden que confíemos en ustedes mientras se saltan todos los consensos democráticos", arrojó el diputado, criticando la modificación del sistema de elección de la comisión de Secretos Oficiales, por parte de la Presidencia de la Cámara, para favorecer la entrada de Bildu.