Planes para el fin de semana: el esplendor de Mozart y los chulapos mutantes de Ron Lalá

Fin de semana largo en el que traemos muchos planes para disfrutar en familia y al aire libre: el retorno de una popular Feria medieval; música y teatro en un sainete marciano; una ópera grandiosa de Mozart; actividades deportivas y de ocio con carácter sostenible; una loca comunidad de vecinos donde vive Beethoven; y novedosas experiencias olfativas en el Museo del Prado.

1. Ópera. 'Las bodas de Fígaro' en el Teatro Real

'Las bodas de Fígaro' de W. A. Mozart en el Teatro Real Javier del Real

Las Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las más grandes óperas de todos los tiempos, se está representando estos días y hasta el 12 de mayo en el Teatro Real. Las Bodas... es un festín musical que no deja de sorprender número a número, por la sucesión asombrosa de piezas brillantes, combinaciones gozosas, recitativos acompañados, dúos, tercetos, sextetos, marchas y hasta un precioso fandango bailado.

El elenco es de primer nivel, pero cabe destacar el canto excelso de María José Moreno, evidente desde la primera nota del Porgi, amor con el que se abre el segundo acto; y la imponente voz de André Schuen, al que admiramos desde que le vimos aparecer venturosamente en el Ciclo de lied de la Zarzuela, asumiendo el papel de Conde de Almaviva. Todos ellos dirigidos con acierto por Ivor Bolton y la gran Orquesta del Teatro Real.

El argumento incluye un cúmulo de tramas engañosas, notas interceptadas y personajes disfrazados o travestidos que hacen difícil seguir el detalle de los sucesos pero, francamente, contando con una música tan fabulosa no hay que preocuparse demasiado. La puesta en escena de Claus Guth tampoco ayuda demasiado a clarificar tal embrollo, ofreciendo una versión escénica seria y fría, aunque esa sequedad resulte adecuada para que las diversas combinaciones vocales se conjuguen con limpieza. Guth no saca partido de los muchos momentos cómicos que se hallan en esta genial creación.

Una escena de 'Las bodas de Fígaro' en el Teatro Real Javier del Real

La obra posee un carácter de reivindicación social muy acusado. Plantea una disputa entre la nobleza, encarnada en los condes, y el pueblo llano, representado por Fígaro y su prometida Susana. La escenografía también contribuye a visualizar esos dos niveles en sendos planos, piso principal y planta baja, otorgando protagonismo a unas grandes escaleras que los comunican y facilitan el trasiego ideado por el libretista Lorenzo Da Ponte.

Crucial importancia cobra el personaje de Cherubino como polarizador de la acción, simbolizando un amor ingenuo, voluble, un tanto desnortado pero de pureza angelical, duplicando su presencia mediante un alter ego que revolotea toda la función entre los personajes, sin decir ni pío pero con alitas. Su gestualidad aparenta influir en la conducta de todos. Al final, el angelito acaba aterrizando sobre el pobre André Schuen, que debe ser el primer cantante que se marca un aria con un tío subido a la chepa, y eso tiene mucho mérito. En España, unos portan a la virgen y otros cantan la saeta, ¡por Dios!

André Schuen, Julie Fuchs, Vito Priante y María José Moreno en 'Las bodas de Fígaro' Adolfo Ortega

El tándem Da Ponte-Mozart logra en esta obra un prodigio de conjunción entre texto y música, fruto de un trabajo simultáneo en el que los textos eran inmediatamente tomados por Mozart para iniciar la composición musical. La riqueza en detalles armónicos y formas variadas que definen la condición de cada personaje, e incluso sus intenciones, es absolutamente apabullante. asociados bien a la aristocracia o al vulgo. ¡No se pierdan alguna de las extraordinarias funciones que tienen lugar en nuestro teatro de ópera!

2. Feria medieval. XXV edición en El Álamo

Torneo medieval en la Feria de El Álamo Cedida

El Gran Torneo de Justas regresa a la Feria Medieval El Álamo, que celebra su XXV edición del viernes 29 de abril al lunes 2 de mayo, tras tres años de ausencia a causa de la pandemia. La Comunidad de Madrid recupera así su popular feria medieval, que en 2019 recibió a cerca de 100.000 visitantes procedentes de toda la región.

Más de 200 artistas de 30 compañías de teatro, circo y música representarán un centenar de espectáculos diarios al aire libre, en la única fiesta medieval madrileña declarada de Interés Turístico Regional.

Pasacalles en la Feria Medieval de El Álamo Cedida

Las pruebas de habilidad ecuestre siempre despiertan una gran curiosidad y, en esta ocasión, tendremos cuatro modalidades para iniciar la pugna: golpe al estafermo, lanzamiento de jabalina, enganche de anillas y puerta de fuego. A continuación, las esperadas justas a caballo, el momento de la verdad. La plaza guardará un solemne silencio mientras los jinetes se sitúan uno frente al otro y cabalgan hasta estrellar sus largas lanzas de madera contra los escudos y armaduras.

Música céltica muy fogosa en la Feria medieval Cedida

La Edad Media también suena en el Siglo XXI. La música celta-folk nacional y europea se da cita en la primera edición de The Celtival Music, gran novedad de la esta feria medieval de El Álamo. Con entrada gratuita, el Recinto Ferial Cantarranas acoge los conciertos de 10 bandas de renombre entre el sábado 30 y el domingo 1, de 17:00 a 22:00.

Orientado a los más pequeños, en la Plaza de la Ermita se instalará la Haima del Despertar, con talleres de mandalas, títeres y cuentacuentos. Además, atracciones y otras actividades infantiles como tiro con arco, laberinto celta, numerología… En la Ermita también se situará la granja de animales, con vacas, cerdos y gallinas. Desde aquí salen las caravanas de ocas y los paseos en dromedario y burro.

Los caballos son protagonistas en las justas de la Feria medieval Cedida

Numerosos puestos gastronómicos ofrecerán degustaciones de mieles, quesos y embutidos; panes y dulces; especias, carnes, licores… Los maestros artesanos ejecutarán el proceso completo de elaboración de sus piezas, desde la materia prima hasta el resultado final. Emplearán técnicas ancestrales como la talla en cuerno y en piedra pizarra, hilado y tintado en lana, espartería, forja, cantería, orfebrería, repujado, alfarería y tallado en madera. La Avenida de Madrid acoge las tradicionales exhibiciones de cetrería. Para reponer fuerzas, las tabernas y fondas de la intermedia Plaza de Aveizieux.

3. Teatro musical. 'Villa y Marte' en Teatros del Canal

Ron Lalá estará en Teatros del Canal hasta el 1 de mayo David Ruiz

Ron Lalá estará en los Teatros del Canal hasta el domingo 1 de mayo con su nueva creación, un sainete musical titulado Villa y Marte: sainete cómico-lírico de chulapos mutantes, donde se interna en un casticismo en verso trasladado nada menos que al planeta Marte. Una aproximación al género chico en el que mantienen su especial cuidado por la palabra, con un minucioso y divertidísimo trabajo de adaptación de los términos y lugares propios de Madrid a un ambiente galáctico-marciano. Continuos juegos de palabras, desternillantes en la mayor parte de los casos, que aportan frescura y riqueza a una función en la que la música en directo es fundamental, aunando el chotis con los sintetizadores.

El Capitán del Pirulí, acompañado por su fiel robot, Trasto -engrasado por Juan Cañas- llegan a Marte como avanzadilla de una misión madrileña que pretende colonizar el planeta rojo. Toman tierra y descubren anonadados que aquello ya está bien surtido de personal: unos mutantes muy castizos que habitan la ciudad llamada Martiz, con más chulos por metro cuadrado que el barrio de Chamberí, y hasta una plaza de toros instalada en un cráter.

Marta Martínez es una chulapona 'martileña', lavandera a orillas del Martanares, pero con una barba bien poblada, como la del actor Miguel Morales que la encarna. Alrededor de ella rondan Martín Colorado (Fran García), un organillero más fino que un silbido; o Rogelio Rojo, el alguacil con gracejo cheli que interpreta Miguel Magdalena. El mayor peso de las canciones recae en la versátil voz y bis cómica de Daniel Rovalher.

Villa y Marte -según comentan sus creadores- es fruto de la mezcla entre el sainete castizo de las corralas y plazuelas, de un Madrid que ya no existe, pero puede atisbarse en zarzuelas como La Revoltosa o La Gran Vía, con el mundo fascinante de la ciencia ficción y sus cómics. A su vez, el pop, o la música electrónica parecen muy alejados del chotis, pero se trata en ambos casos de música popular, tanto que Ron Lalá no duda en poner en pie a todo el público para simular un breve paso de este curioso baile madrileño. No hace falta practicar en casa previamente porque la cosa es bien fácil.

Saludos de Ron Lalá al finalizar su función 'Villa y Marte' Adolfo Ortega

Hace unos meses teníamos a Ron Lalá en el Teatro Abadía con su espectáculo Andanzas y entremeses de Juan Rana, ubicado en el siglo de Oro. Ahora nos trasladamos del Teatro Clásico hasta el sainete castizo, pasando por el sainete costumbrista del siglo XVIII, representado por Ramón de la Cruz. Una evolución que este grupo ha estudiado para configurar un espectáculo que da fe de esa rica tradición, con un cuidado y ocurrente texto en verso.

Acudan sin dudar a esta ingeniosa y muy trabajada función que nos regalan estos cinco intérpretes durante este fin de semana en Madrid, antes de que el espectáculo salga de gira por los alrededores.

4. Familiar. Conocer a Beethoven con Luis Piedrahita

'A la Bin, A la Ban, A la Ludwig van' un espectáculo musical para la familia Teatro Real

El Teatro Real y el popular humorista Luis Piedrahita celebran el aniversario de Beethoven con el espectáculo ¡A LA BIN! ¡A LA BAN! ¡A LA LUDWIG VAN!¡BEETHOVEN, BEETHOVEN Y NADIE MÁS! Piedrahita es el autor y protagonista de este divertido homenaje en torno al compositor alemán en el que, con sabiduría y humor, acerca el poder de su música a todos los espectadores.

El escenario del Real se convertirá en un peculiar edificio donde habita la comunidad de vecinos de Beethoven. Una especie de 13 Rue del Percebe del Siglo XVIII. Cada uno de los moradores de la casa tiene sus problemas: la vecina de arriba convive con siete gatos indómitos que le destrozan los muebles; en la buhardilla vive un poeta que lucha contra las goteras del tejado; abajo una madre que no consigue dormir a su niño; y hasta un perito agrícola que intenta alimentar a la primera planta carnívora vegetariana de la historia. Yo también podría aportar algún vecino real de mi comunidad que ofrecería mucho juego en ese edificio.

Apoyados en los dibujos de Pablo Morales del Río y la animación de Iñaki García, todos estos curiosos personajes cobran vida. Lo bueno es que cuando el maestro ensaya, la música se filtra por las paredes y los problemas de los vecinos se hacen llevaderos. Las obras de Beethoven estará interpretada por la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, al frente de la cual estará la directora Lucía Marín, que debuta en el Teatro Real.

Las funciones, pensadas para un público familiar, tendrán lugar el sábado 30 de abril, a las 11.00 y a las 13.00 horas. Como siempre, la página web del Teatro Real pone a disposición del público una guía didáctica con información detallada del espectáculo.

5. Exposición. 'La esencia de un cuadro' en el Prado

Difusores de aromas junto al cuadro 'El Olfato' de Brueghel Adolfo Ortega

El Museo del Prado propone en La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa, una original experiencia que no es habitual en un gran centro como El Prado. En una de sus salas se han instalado 4 máquinas difusoras de aspecto misterioso que son capaces de ofrecer 10 fragancias diferentes, que aluden a alguno de los elementos presentes en la pintura El Olfato, de Jan Brueghel el Viejo.

Esta obra forma parte de la serie de Los cinco sentidos que Brueghel pintó en 1617 y 1618 y en las que las figuras alegóricas fueron realizadas por su amigo Rubens. En 1636 los cinco cuadros se encontraban en Madrid, en la colección del rey Felipe IV, quien los instaló en una sala decorada con dos estanterías de ébano y bronce junto a cuadros atribuidos a Durero, Tiziano y Patinir entre otros. Se encontraban entre las principales joyas del monarca. Estos cuadros se exponen juntos en una sala iluminada muy tenuemente, como queriendo acrecentar las sensaciones que el olfato nos proporciona a través de recreaciones tan sugerentes.

Detalle del óleo 'El Olfato' (1617) de Brueghel y Rubens Museo Nacional del Prado

Las fragantes ráfagas se obtienen con la novedosa tecnología olfativa AirParfum desarrollada por la firma Puig, bajo la dirección olfativa -si se me permite la licencia- del perfumista Gregorio Sola. La experiencia cuenta con el patrocinio tecnológico de Samsung, que proporciona las pantallas táctiles donde el visitante escoge cada esencia. Lo más sorprendente es que el ingenio proporciona todas las fragancias a través de un mismo conducto sin que se aprecien mezclas de aromas.

'El Olfato' de Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo Museo Nacional del Prado

Alegoría se inspira en un ramillete presente en el cuadro; Guantes recuerda ese complemento de cuero perfumado tan apreciado en la época; Higuera interpreta el aroma fresco y sugerente de la sombra de ese árbol; Jazmín se presenta en lo que se denomina absoluto, tras un proceso laborioso de reducción sobre un líquido graso, calentamiento y disolución en un alcohol. Flor de naranjo, Rosa, Lirio…. así hasta llegar al olor de la Civeta, que resulta bien desagradable porque la algalia es una sustancia resinosa que se extrae de este animal y servía como necesario fijador para cualquier perfume.

6. Ocio sostenible. MadBlue en el Parque Tierno Galván

MadBlue 2022 ofrecerá conciertos y otras actividades en el parque Tierno Galván Cedida

MadBlue propone durante varios días una multitud de actividades en su segunda edición anual, de las que nos habló su responsable en esta entrevista. Uno de los platos fuertes de los que se podrá disfrutar este año será el Concierto de Madrid a los Océanos. El domingo 1 de mayo, desde las 18:00 horas, los asistentes vibrarán durante tres horas con música en directo en un escenario que reunirá a los mejores grupos y artistas del panorama musical nacional.

Sobre las tablas del Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván se darán cita artistas y grupos de la talla de Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Elefantes, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Los Enemigos, Maren, Miguel Ríos, Miss Caffeina y Varry Brava.

Durante las actuaciones, diversos expertos en desarrollo sostenible también subirán al escenario para informar y conversar con el público sobre la importancia de escuchar la llamada del planeta.

El Concierto de Madrid a los Océanos donará todos sus beneficios a la Fundación Piel de Atún, un proyecto de innovación tecnológica en favor de la transición climática y la descarbonización.

Además de este concierto, en el Parque Enrique Tierno Galván se sucederán varias actividades deportivas y gastronómicas con un carácter familiar y abierto. Por ejemplo, un par de carreras solidarias donde lo que de verdad importa es participar. Serán el 1 de mayo en dos modalidades posibles, 5K ó 10K, y junto con el dorsal recibirás un cortavientos conmemorativo.

Gracias al patrocinador Estrella Damm, durante todo el fin de semana, se instalará un mercado sostenible con representación de pequeños productores artesanos y locales, en colaboración con el Mercado de Productores Planetario, que desde hace años se celebra el primer y tercer domingo de mes frente al cine IMAX en el propio parque. También se ofrecerá una variada oferta gastronómica, en el que disfrutar de alimentos ecológicos y elaboraciones que incluyen productos de cercanía y de temporada.

El Festival MadBlue propone dos carreras populares el 1 de mayo Cedida

En formatos que denominan showcooking y talk, chefs y productores conversarán a través de la palabra y la elaboración de platos que cuentan una historia por sí mismos. Un show de difusión y concienciación para demostrar que otra forma de hacer las cosas es posible. Será desde las 12:00 del sábado 30 de abril en el parque Tierno Galván hasta el domingo 1 de Mayo, y participarán Roberto Ruíz, chef de Pacífico MX, Iván Morales y Álvaro Castellanos, del Grupo Arzábal, Rafa Zafra chef de Estimar y Casa Jondal, Fernando Villasclaras chef de El Lago y Javier Brichetto, de Piantao.