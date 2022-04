MadBlue es el festival que, por segundo año, convierte Madrid en la capital del desarrollo sostenible a través del arte, las conferencias, la música, los talleres, el deporte o la gastronomía. Se inicia el sábado 23 de abril con una actividad de limpieza colectiva del río Jarama. A partir del martes 26, se ofrecerá durante tres días una amplia programación de conferencias sobre Smart cities, energía, economía circular y respeto medioambiental. El fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo, el Parque Enrique Tierno Galván acogerá el festival MadBlue 2022, con carreras populares, conciertos y experiencias gastronómicas, para demostrar que el ocio y la preservación de la naturaleza pueden ir de la mano.

De todo esto hablamos con el responsable de este evento, Luis Prieto, CEO de MadBlue.

Presentación de la primera edición de MadBlue a cargo de Luis Prieto Cedida

¿En qué consiste el ocio sostenible? En integrar tu estilo de vida y de ocio con iniciativas que no sólo preserven el medio ambiente, sino que también tengan en cuenta la huella de CO2 que producen. Consumir productos de temporada y realizar actividades con un componente educativo. Se trata de fomentar un ocio consciente. Por ejemplo, buscar como destino para tus vacaciones un entorno integrado en la naturaleza y que preserve el medio natural. Acudir a conciertos que contribuyan a esta causa.

¿Qué hitos serán los más destacables de MadBlue 2022? Vamos a tener tres jornadas de conferencias de un nivel sensacional -MadBlue Talks- en las que se hablará de los Parques Naturales de España, de la limpieza de ríos, de deporte, de salud… Se puede suscribir desde la web. También tendremos los Conciertos de Madrid a los océanos, con músicos de diferentes generaciones y estilos, grupos que se suman al apoyo medioambiental, con entradas a precios muy asequibles. Será un ambiente adecuado para acudir en familia. Tendremos por la mañana una carrera en favor de la biodiversidad, en la que se pide que los participantes que lo deseen vayan disfrazados de animales, ya que ellos no pueden manifestarse.

Los beneficios de esta edición de MadBlue irán destinados a la Fundación Piel de Atún, ¿puede contarnos a qué se dedica esta entidad? Está enfocada en preservar la naturaleza y la biodiversidad. Por ejemplo, la plantación de árboles en el bosque metropolitano, o contribuir a preservar la posidonia oceánica -especie endémica en la costa mediterránea- asociándose con organizaciones que actúan para ello. Esto incluye evitar que los barcos anclen en las zonas donde está presente, regenerar esta especie donde está en peligro y evitar la contaminación. La posidonia es parte del ecosistema marino y fomenta la biodiversidad. Hemos invadido como especie tantas zonas que la salud del planeta se ha visto afectada y también a la nuestra. Hay teorías que conectan la salud de los seres humanos, de todas las especies y de los bosques y plantas. El egoísmo del ser humano no es sostenible, hay que tener en cuenta el resto de la diversidad.

Cartel de MadBlue 2022 Cedida

¿Cómo miden el impacto económico y financiero que genera MADBLUE en el área del arte, la innovación y la cultura? Medimos todas las actividades y tenemos en cuenta la cantidad de energía que gastamos para compensarlo de algún modo. Existe, por tanto, una trazabilidad energética. También medimos el impacto de comunicación que tiene, a través de las interacciones redes sociales o visitantes que interactúan en exposiciones. Hemos conseguido más de 2 millones y medio de interacciones online y, este año, gracias a medios de comunicación como vosotros que os interesáis, llegaremos más allá. Queremos que durante una semana una marea azul de conocimiento, educación, entretenimiento y cultura impregne Madrid. Los océanos están más cerca de Madrid que el cielo.

MadBlue está muy enfocado en la preservación de los océanos, ¿qué iniciativas apoyan con este objetivo? Colaboramos con Oceana, compañía internacional que lucha contra la presencia del plástico en el medio marino y con el Instituto Oceanográfico Español, con el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar) en Cádiz, y lo hacemos dándoles voz a través del Summit. Al final, nuestra razón de existir es que la educación y el conocimiento llegue a todo el mundo y lo haga de forma alegre y entretenida. Somos optimistas preocupados, porque podemos cambiar las cosas. Situamos al ciudadano en el centro del problema y de la solución. Cada persona cuenta.

Actividades deportivas en la primera edición de MadBlue, el año pasado Cedida

¿Cómo puede un consumidor normal saber si lo que compra está producido por empresas que tienen en cuenta la sostenibilidad? Hay muchos certificados para los alimentos pero, más allá de eso, nosotros creemos en la educación. La educación te hace consumir menos y mejor, estar más integrado con la naturaleza. Mediante un Eco Market, en MadBlue 2022 daremos visibilidad a los productores. Apostamos por los alimentos de temporada que contribuyen a nuestro sistema de defensas naturales. Acercaremos el modo de cocinarlos a través de show cookings, para ver cómo trabajan los cocineros estos productos, de modo divertido. Eso es mejor que ver un sello. Buscar las etiquetas es un rollo, un aburrimiento.

¿Crees que las nuevas generaciones tienen ya más conciencia por el cuidado del medio ambiente? Están super-concienciadas y rechazan de manera natural lo que no está integrado. La información les llega de diferentes lugares. No obstante, debería haber una educación ambiental cien veces mayor de la que hay ahora. Es la respuesta para todo. Cómo se produce la energía, cómo descarbonizar el planeta…. Fomentar que los niños tengan acceso a ciencia, tecnología, pero también apoyar el deporte en el mar. En Francia u otros países hay mucha más integración, por ejemplo, con la vela. Vivimos de espaldas al mar. España está en las antípodas de tener un proyecto de ley educativo que mire de nuevo al mar. A España le ha ido bien cuando hemos mirado hacia fuera, hacia el océano. En ese sentido, le hemos dado un premio al Buque Escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano. Tenemos una oportunidad histórica que no se da desde el siglo XV: España puede convertirse en un país exportador de energía, apostando por el hidrógeno verde y otras iniciativas similares. Eso es un tema de voluntad ciudadana, empresarial y, sobre todo, política, pero para ello hace falta que los políticos no miren a los votantes de hoy, sino a los del mañana.

El Festival MadBlue propone dos carreras populares el 1 de mayo Cedida

¿La Invasión de Ucrania ha desviado el interés de Occidente por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)? Hay que ayudar a Ucrania, eso está claro. Nosotros lo tenemos claro y uno de los premios se lo damos a ACNUR. El desarrollo sostenible incluye la paz y por supuesto las personas están primero, pero esta guerra tiene un componente energético y económico brutal. La UE y la OTAN no pueden permitir una situación así.

Enlazado con esto, los flujos energéticos que se están recomponiendo con el bloqueo a Rusia, ¿qué impacto pueden tener en los compromisos de sostenibilidad? Vamos a avanzar porque nos lo exige la realidad. El problema es si estamos a tiempo. Como la temperatura del planeta aumente más de 2 grados estamos en peligro de tener unas consecuencias devastadoras: terremotos, volcanes, sequías… Vamos a tener problemas para acceder a productos de primera necesidad. La única respuesta es descarbonizar la economía, abandonar los combustibles fósiles. El futuro tiene que basarse en energías renovables, sol, hidrógeno verde, energía eólica, pero para eso hace falta una inversión brutal e iniciativa política. ¿Cómo es posible que no podamos cortar la dependencia del gas ruso?

Pero aquí lo que se está buscando es cambiar de proveedores, no de tipo de energía, ¿no? Hacen falta políticos que digan que la transición no es fácil. Nadie quiere tener un país plagado de plantas solares, pero eso luego se podrá sustituir por otras fuentes. España tiene que tomar la delantera, si no será demasiado tarde.

Siguiendo en el contexto internacional, tenemos el problema de China. Lo que este país haga tiene el mayor impacto en el planeta, ¿qué opciones tenemos para influir en que se adhiera a las políticas de sostenibilidad? Si China e India no se suman, lo tenemos difícil. Hay que ser conscientes de que no podemos depender tanto de China. El 50% de lo que tienes a tu alrededor seguro que es de procedencia china. Hay que apostar por producción local, aunque sea más cara.

MadBlue apoya a las start-up comprometidas con el medio ambiente Cedida

¿Qué perspectiva de crecimiento tiene MadBlue? Nosotros perseguimos que cada vez haya más acceso a la educación. Que las buenas prácticas se sigan a nivel de ciudad y país. Por ejemplo, apoyaremos cualquier iniciativa que mejore la eficiencia del transporte público en Madrid, o la instalación de jardines verticales que absorben CO2, todo ello para conseguir que Madrid sea una capital verde… o más bien azul. Desde Castilla hemos mirado siempre al mar, ya en la primera globalización, y hay que centrarse en ello de nuevo, dejándonos de localismos y tonterías superfluas. Preservación del medio ambiente, estilo de vida saludable, todo muy centrado en las nuevas generaciones. Nuestro código deontológico como ser humano debe tener ese fin.

Para finalizar, ¿puede destacarnos alguna iniciativa reciente que le haya causado impacto por su compromiso con la sostenibilidad? Para fomentar la economía circular, destacaría la startup Too good to go. Malgastamos hasta el 35% de la comida en restaurantes y comercios, y esta iniciativa pretende que se aproveche el 100%, porque además todo ese sobrante cuesta energía. Somos usuarios de esa iniciativa para todo el consumo de Madblue.