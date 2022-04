Encuesta DyM | Un tercio de los votantes del PSOE no apoya enviar armas a Ucrania

Uno de cada tres votantes socialistas no ve con buenos ojos que España haya enviado armas a Ucrania, pese a que el Gobierno de coalición haya defendido la necesidad de armar a los ucranianos en su lucha contra Rusia. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de una encuesta elaborada por el Instituto DyM para 20minutos en la que se analiza, entre otros aspectos, cómo ven los españoles la actuación del Gobierno frente a la guerra y sus consecuencias.

En líneas generales, los encuestados aprueban las principales medidas del plan de choque de la coalición. Sin embargo, no todas gozan del mismo consenso. Por ejemplo, el envío de armas españolas a Ucrania genera rechazo en uno de cada cuatro electores, frente al 60% que lo ven con buenos ojos.

De hecho, es precisamente la cuestión de las armas la que más disenso produce entre los votantes de los partidos de la coalición. Mientras que los porcentajes de aprobación del resto de medidas –negociaciones para topar precios del gas, los 20 céntimos a la gasolina y la subvención a los transportistas– superaron el 83% entre los electores de PSOE y Unidas Podemos, el envío de armas contentó a dos de cada tres socialistas (68%) y solo a uno de cada tres morados (38,5%). El envío de armamento a Ucrania cuenta con el visto bueno de todo el espectro ideológico, pero los votantes de izquierda son más reacios (solo el 51,9% lo aprueba) que los de derechas (el 65,5% lo ve bien).

La medida que reúne más apoyos es la negociación con la Unión Europea para rebajar el precio de la energía, que aprueban el 74% de los encuestados. En lo tocante a las ayudas estatales de 20 céntimos por litro a los combustibles, el apoyo alcanza al 70,5%, mientras que las subvenciones a los transportistas gustan al 69,8%.

Sin embargo, aunque los españoles ven con buenos ojos el plan, siguen sin aprobar la actuación general del Gobierno. En una escala del uno al diez, los encuestados puntúan con un 4,1 de media la actuación general del Ejecutivo. Pese a que el balance general es de suspenso, la nota del Gobierno mejora una décima respecto a marzo y alcanza su máxima calificación desde septiembre del año pasado.

Además, la brecha entre quienes rechazan la labor del Ejecutivo (el 49,4% le dan una nota entre el 0 y el 4) y quienes la aprueban (un 48,7 lo valoran entre el cinco y el diez) es la más reducida desde febrero del año pasado. Como es lógico, los votantes de PSOE (6,2) y Unidas Podemos (5,9) son los que más nota dan al Ejecutivo. Por el contrario, los electores de Ciudadanos (3,1) PP (2,5) y Vox (1,2) lo suspenden con claridad.

Aunque la aprobación de las medidas adoptadas por el Gobierno es generalizada, el clima de opinión respecto a cómo evolucionará el conflicto y la crisis que ha generado es de pesimismo en todo el espectro ideológico y de partidos.

Nueve de cada diez encuestados cree que la subida de precios que se ha agudizado con la guerra empeorará en los próximos meses. Y una proporción similar (86,5%) desconfía de que los elevados precios de la energía vayan a dar un respiro en el corto plazo. De igual manera, el 79% de los encuestados se declaran pesimistas con la evolución de las tensiones políticas que afectan a España.

Paradójicamente, el acontecimiento que ha generado buena parte de estos problemas –la propia invasión de Ucrania– es el que tiene perspectivas menos malas. El 75% de los encuestados son pesimistas con su evolución en los próximos meses, pero un 18% cree que irá a mejor.

Aunque el clima de negatividad es generalizado y transversal, no lo es por igual entre todas las ideologías y partidos. A juzgar por los resultados de la encuesta, los votantes del PSOE son los menos pesimistas, seguidos por los de UP. No obstante, en cuestiones como la subida de precios el consenso en que irá a peor es casi absoluto (más del 82% de los votantes de todos los partidos lo cree así).