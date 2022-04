El Gobierno accede a "desclasificar" información del CNI para esclarecer el espionaje a independentistas con Pegasus

El Gobierno sigue dando pasos para tratar de desvincularse del supuesto espionaje a 60 independentistas catalanes y vascos durante esta legislatura con Pegasus, un programa informático usado por distintos países. El último ha sido el ofrecimiento lanzado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de "descalificar" información del organismo para tratar de aclarar las dudas que rodean este asunto, que amenaza con romper la estabilidad parlamentaria bajo la que se sustenta el Gobierno: ERC, que lidera el Govern de Cataluña, ha restringido al mínimo sus comunicaciones con la Administración central y Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, pide ir a más en las investigaciones.

“El Gobierno colaborará con la justicia incluso desclasificando información para dar respuestas”, ha declarado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes. El hombre fuerte del presidente Pedro Sánchez ha señalado que el Ejecutivo tiene “la conciencia tranquila” y se ha mostrado confiado de que la polémica se aclarará. Eso sí, ha rechazado que se vayan a producir ceses o dimisiones en los próximos días.

Esta es una de las peticiones que desde el primer momento ha lanzado ERC para retomar la relación con el Gobierno, a quien con sus 13 diputados aporta la estabilidad parlamentaria necesaria para agotar la legislatura. Sin embargo, Bolaños ha asegurado que no se pueden llevar a cabo porque el Ejecutivo sigue "esclareciendo" los hechos, como lo hará con el anunciado “ejercicio de control interno” dentro de la inteligencia española.

Asimismo, esa investigación también tendrá réplicas en el Congreso de los Diputados, ya que la presidenta de la institución, Meritxell Batet, ha promovido un cambio legal para sortear el veto del PP a ERC y Bildu y que se pueda constituir finalmente la Comisión de Gastos Reservados -conocida como de Secretos Oficiales-, donde Bolaños ha asegurado que comparecerá la directora del CNI, Paz Esteban. Se trata de modificar el sistema de elección del órgano con el fin de que sus miembros solo necesiten para ser elegidos la mayoría absoluta de la Cámara y no mayoría de tres quintos, como ocurre hasta ahora.

Eso sí, el paso dado por la presidenta del Congreso para que se constituya la comisión y el CNI pueda ofrecer explicaciones en la misma sobre el supuesto espionaje no resulta suficiente para ERC y EH Bildu. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, lo ha planteado de manera muy gráfica este martes, al asegurar que en esa comisión no se va a aclarar "nada" porque es "a puerta cerrada" y además los participantes no pueden revelar públicamente ninguna información que se les traslade. "Es un rato para que el director del CNI te explique cuatro chascarrillos, y no estamos para chascarrillos", ha ironizado Rufián. Informa Daniel Ríos.