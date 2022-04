ERC deja en el aire su apoyo al plan de choque del Gobierno a causa del espionaje a políticos independentistas

La presión de los socios parlamentarios del Gobierno para que ofrezca explicaciones por el espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes -y algunos vascos- es cada vez mayor. Este jueves, en un gesto prácticamente inédito, el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, acudió al Congreso de los Diputados para reunirse con todos los grupos con diputados cuyos móviles habrían sido intervenidos. Y, tras ese encuentro, insistió en que la confianza de ERC en el Ejecutivo ahora mismo es "cero" y no quiso responder a la pregunta de si los republicanos apoyarán la semana que viene la convalidación del decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Está previsto que, el próximo jueves, el Congreso debata y vote ese plan de choque que aprobó el Gobierno hace unas semanas y que incluye medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina para todos los usuarios o la limitación de las subidas anuales de los alquileres al 2% durante los próximos meses. Entre las dudas de la posición que adoptará el PP y el más que previsible rechazo Vox al decreto, el voto de ERC es fundamental para que el plan de choque sea convalidado y siga en vigor, por lo que un eventual rechazo de los republicanos pondría en peligro todo el paquete de medidas estrella del Gobierno para hacer frente a la crisis económica provocada por la guerra.

Las razones que esgrime Aragonès para incrementar de esta manera la presión al Ejecutivo son claras: en la relación entre dos socios parlamentarios, dijo, "es necesario tener una confianza a preservar, y en estos momentos es cero" porque "si has sido espiado, no puede haberla". "Es imprescindible que se restaure el juego limpio", dado que, si no existe "esta mínima confianza en que no eres espiado", es "imposible que pueda continuar la colaboración política", denunció el president de la Generalitat y coordinador de ERC.

Aragonès pidió expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome cartas en el asunto para aclarar este supuesto espionaje a varias decenas de políticos independentistas y personas de su entorno. "El solo paso del tiempo no va a ser la fórmula que el presidente o el Gobierno puedan tomar", advirtió, antes de exigir explicaciones "claras, concretas e inmediatas" y de asegurar que, además, deben ser rápidas. "La pelota está en el tejado del Gobierno" y no se puede "eternizar" a la hora de actuar, zanjó.

Más información en breve.