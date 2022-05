Cada vez es más común que nuestros peludos nos acompañen allá donde vayamos, da igual que sean unas vacaciones largas o cortas, que vayamos a la playa o a la montaña, nuestras mascotas vienen con nosotros. Por eso, también es fácil ver que hay más información sobre cómo viajar con ellos, a veces para situaciones muy concretas como lo es, por ejemplo, el Camino de Santiago.

Este es el caso de Mercè Jiménez, quién decidió disfrutar de esta experiencia junto a su perro Futt en 2018 y compartirla a través de YouTube a modo de guía para otros peregrinos que quisieran hacer lo mismo con sus peludos como parte de su proyecto Turismo Canino.

Una experiencia diferente

"Cuando haces un viaje así con tu perro tienes que tener claro que es una experiencia muy distinta a hacerlo en el modo convencional. Te pierdes un poco la parte de socializar más con peregrinos, porque no en todos los sitios te dejan estar con el perro en las zonas comunes de los albergues o hostales, pero sí es cierto que durante las caminatas, y en general, te hace mucha compañía y refuerzas el vínculo con él", explica Jiménez.

Para la fundadora de Turismo Canino, lo principal a tener en cuenta cuando realizar el Camino con tu perro es la planificación: "Si quieres que el perro duerma contigo en la habitación tienes que planificar las paradas, no puedes ir como normalmente sería, buscándote un poco la vida y compartiendo habitaciones con otros peregrinos, hay que reservar los alojamientos con mucho tiempo y llamando para asegurarte de que son dog friendly".

"Encontrar albergues dog friendly no es algo complicado, al menos en el Camino francés, que es el que yo más conozco. Encontré al menos uno en cada etapa, pero eso sí, reservándolo y mirándolo con tiempo", insiste. "También depende mucho del perro con el que vayas, el mío es de tamaño mediano, así que no tuve problema, pero si viajas con uno grande o de raza considerada potencialmente peligrosa, igual puede ser más complicado que te dejen dormir con él. De todas formas, siempre puedes hacerlo a lo low cost e ir acampando".

Jiménez comenta también que una experiencia como el Camino requiere de un entrenamiento previo anterior, tanto para las personas como para el perro, por lo que es primordial ser conscientes de lo que ambos podéis hacer. "Según a lo que estáis acostumbrados ambos, así deberías escoger qué parte del trayecto hacer y la longitud. Es importante adaptarlo a vuestra capacidad física", añade.

"En mi caso, lo primero que hice fue hacerle a Futt una revisión veterinaria para asegurarme de que estaba todo bien y para pedir consejos a mi veterinario. También fui a un fisioterapeuta canino que me ayudó con el entrenamiento previo y me enseñó lo básico sobre masajes que podía hacerle a mi perro en las patas después de cada etapa", explica. "En cualquier caso, yo creo que siempre hay formas de adaptar la experiencia a nuestros peludos".

Mercè Jiménez y Futt. CEDIDA

Las señales de cansancio: el cuidado del perro en el camino

Para hacer el Camino de Santiago con tu perro, debes ir con una mentalidad más relajada y menos estricta en cuanto a las etapas. Es importante realizar más paradas de las normales y asegurarte de que tu perro está bien y que camino lo que puede. "Hay que respetar sus señales de cansancio, si el animal se detiene, tú también y aprovechas y descansas cuando lo hace él", cuenta Jiménez.

"Mi consejo para la planificación sería intentar madrugar lo máximo posible, ya que a mí viajar de noche me parece más peligroso y así te aseguras de tener tiempo de sobra para llegar al siguiente alojamiento", añade. "Mientras que vayas viendo que el perro no cojea y vayas parando las veces que él quiera, no debería ocurrir nada".

Pero, ¿qué ocurre si pasa algo? Evidentemente, el Camino es una experiencia en mitad de la naturaleza, la cual está plagada de peligros tanto para personas como para nuestros perretes. ¿Qué podemos hacer si a nuestro perro le pica una garrapata o si se hace un corte en mitad del camino?

"Según mi experiencia en el Camino francés, cada tres etapas más o menos encuentras una clínica veterinaria. No obstante, es mejor apuntarse los centros en un papel para saber dónde están exactamente, así como llevar un listado telefónico apuntado. En mi caso, yo llevaba también el contacto de mi clínica veterinaria, que es 24 horas", aconseja la dueña de Turismo Canino.

Además, Jiménez considera muy útil hacer un cursillo de primeros auxilios previamente al viaje, ya que puede ayudarte a gestionar problemas de garrapatas, cortes pequeños u otros problemas minoritarios. "Antes del viaje es bueno informarse de qué debe llevar un botiquín de primeros auxilios para perros, con productos para parar pequeñas hemorragias o cremas para proteger las almohadillas de nuestros peludos", comenta.

En cuanto a la mochila "perruna", Jiménez recomienda llevar arnés en vez de collar o incluso usar un cinturón de canicross para ir con las manos libres (si es necesario). "Es importantísimo llevar un bebedero y una cantimplora solo para él, así como planificar la comida, que puedes, o bien llevarla contigo o ir comprándola por el camino. También puedes utilizar los servicios de mensajería para que te lo lleven de un alojamiento a otro mientras tú haces el Camino", cuenta.

"Una manta y una toalla son útiles siempre y, en cuanto a la salud del perro, es super importante ir prevenido de cara a parásitos con un collar antiparasitario y con pipeta puesta, mejor una doble protección", concluye.

Estos son algunos consejos básicos sobre cómo realizar el Camino de Santiago con nuestros perros, pero pueden ser útiles para cualquier tipo de excursión o ruta de varios días. No obstante, si estás interesado en hacer este año el Camino con tu mascota, puedes obtener más información con la guía Buen Camino Perregrino escrita por Mercè o hacerte con su nuevo libro Dog Trip, pateando el norte de España con tu perro, que saldrá a la venta el próximo 5 de mayo. ¡No hay excusas para dejar a tu perro en casa!