Margarita del Val ofrece dos claves para evitar contagios covid en interiores... y les da más importancia que al uso de la mascarilla

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto que elimina la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados- con las excepciones de centros sanitarios y sociosanitarios y transporte público- más de dos años después del inicio de la pandemia del coronavirus.

Mientras la ciudadanía aún mantiene el debate personal de si llevarla aún o no en interiores o en qué situaciones más allá de lo que impone la propia normativa, la viróloga del CSIC Margarita del Val ha realizado unas declaraciones en las que da mayor importancia a otros dos factores, por encima del uso del cubrebocas, como son una correcta ventilación y el control de la calidad del aire.

"Mientras sigamos con ómicron, es el momento de empezar a desarrollar e implementar el control del aire. Quien ya lo haya hecho, tendrá medidores de CO2 que pueden medir muy bien si ese aire está muy respirado y cuál es la probabilidad de contagio", declaró Del Val en la emisora Onda Vasca, donde afirmó que "si no ventilas, se concentra el aire respirado".

No es la primera vez que la científica destaca la importancia de la calidad del aire para evitar contagios. "No ha calado en todos los segmentos de la población lo de ventilar. Siempre se dice: distancia, manos, mascarilla. Es como el amuleto. Pero no se dice ventilar", aseguró hace unos meses a Business Insider.

Margarita del Val hizo hincapié además durante la entrevista en la radio vasca en la necesidad de legislar al respecto y hacerlo con una normativa a nivel nacional. "Sería muy importante que estuviera controlado con una iniciativa nacional", consideró. "El agua es potable, la comida está regulada con controles estrictos y ahora en el verano es el momento de poner a punto el control del aire", concluyó.