El drama de Cecilia Gómez tras pasar cinco veces por quirófano: "Tengo que olvidarme de lo que era antes, despedirme de mi yo"

A pesar de que empieza a ver la luz al final del túnel, Cecilia Gómez está viviendo la que es, sin duda, la etapa más dura de su vida. Al menos en lo que tiene que ver con la salud.

La bailaora ha tenido que pasar hasta cinco veces por quirófano debido a sus fuertes dolores en cuello y espalda, algo que le ha obligado a parar en seco su carrera, su vida, e incluso a rehacerla.

"Cuatro meses ya. Parecía que todo en un principio iba a ir bien. De hecho, la operación está fenomenal, ha sido un éxito, pero a las pocas semanas remitió el dolor y la verdad es que han sido unos meses muy complicados, muy duros", cuenta la andaluza a los micrófonos de GTRES.

Y es que las cosas se complicaron: "No sabíamos que teníamos también otro problema. El dolor era constante y entré en el quirófano con cefaleas crónicas, con neuralgias. Y ten en cuenta que al final era una zona que estaba muy sensible, era un posoperatorio y bueno, los tejidos a flor de piel. Así que, cuando remitió el dolor, vino multiplicado por mil", relata Cecilia.

"Entré en la unidad del dolor. Yo llegué allí ya pidiendo morfina o lo que hiciera falta, que me arrancara la cabeza, porque es verdad que, cuando es un martillo ahí constante, se te pasan por la cabeza mil cosas. Pero bueno, entré allí como pude. Enseguida vieron las condiciones a las que llegué. Me hicieron bloqueos, me mataron nervios, hemos empezado con psicólogo, con rehabilitación...", asegura.

Por todo esto, la bailaora reconoce que su vida ha cambiado, especialmente en lo profesional, alejada de los escenarios. "Al final tengo que pasar un duelo. Tengo que olvidarme de lo que era antes, tengo que despedirme de mi yo, de lo que he sido hasta ahora, que he sido bailaora y empezar desde cero, empezar una nueva vida. Pero bueno, aunque al principio era lo que más me atormentaba, ahora ha pasado a un segundo, tercero y cuarto plano. Ahora lo importante es tener calidad de vida y le doy muchísima importancia a otras cosas que antes no se las daba. Me quedo con lo positivo y he aprendido muchísimo", reconoce.