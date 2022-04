Entrevista | Michael Bublé: "Seguramente sea el músico más económicamente irresponsable del mundo"

A pesar de que sus canciones más conocidas son suyas, Michael Bublé ha sabido mantener siempre un perfecto equilibrio entre estas y versiones de clásicos temas ajenos. Considerado el baladista por excelencia del siglo XXI, todo lo que rodea al canadiense es sinónimo de romanticismo. Ahora, pandemia mediante y tras un largo periodo de reflexión, rompe un silencio musical que se alargaba ya tres años.

Defina Higher con pocas palabras. Es un disco lleno de alegría. Precioso y sofisticado. Conceptualmente, te diría que es el mejor disco y el más valiente y ambicioso que he hecho nunca. Este es 'El disco de Michael Bublé'.

Le noto realmente emocionado con él. Es que solo hay que oírlo. ¡Yo creo que ha quedado precioso! (ríe).

Cumple 25 años en la música. Para seguir en lo más alto, ¿en qué no se debe caer? Trabajar muy duro e intentar en todo momento ser muy auténtico, tú mismo. Hay que ser ambicioso y mantener el amor hacia la música. Me encanta lo que hago y el amor que siento por la gente que va a escucharme. Es como un chef cuando prepara la comida, las mejores comidas te salen cuando estás cocinando para alguien que quieres, y yo a mi público le quiero muchísimo.

Amor por el público y, también, por la música. ¿Qué significa para usted la música? Cuando escucho una melodía es como si escuchara la voz de Dios. Es la cosa más mágica que hay en el universo y es lo que realmente nos conecta a todos, porque da igual que seas blanco, negro, niño, mayor, gay, hetero... La música siempre nos llega a todos, nos inspira y nos salva cuando estamos tocando fondo.

¿Cómo se consigue ese equilibrio entre hacer auténticos hits propios y, a la vez, ser tan reconocido por hacer versiones? Es muy buena pregunta, porque sí es verdad que intento siempre mantener un equilibrio, ya que se trata de crecer y evolucionar en tu sonido, pero al mismo tiempo no marginar y dejar a nadie atrás. Me considero único, no en el sentido de que sea un creído, sino en el de que cada persona, de alguna manera, lo es. Los seres humanos tendemos a etiquetar a la gente, y yo me he negado a que me etiqueten, a que me encasillen, aunque a veces eso me ha hecho sentirme un poco solo, porque no soy un cantante de pop, pero tampoco de jazz o swing. Yo diría que soy un cantante de soul, un contador de historias y un compositor.

Y un baladista. Le tildan como el mejor baladista del siglo XXI. ¿Está de acuerdo? ¿Le gusta? Sí. Cuando era pequeño me fijaba en Tony Bennett, Frank Sinatra o Ella Fitzgerald y los veía como unas leyendas que vivían en un mundo superior, y nunca me imaginé que yo pudiera llegar a vivir en ese mundo. A mí me gusta reírme de mí mismo y pasarlo bien, pero de esa música, de esas canciones legendarias, nunca me río, porque es una cosa que me tomo tan en serio y por la que tengo tanto respeto que siento que debo conservar y proteger su legado. Me parece una responsabilidad muy importante, pero maravillosa.

Ahora que habla de reírse de sí mismo, ¿se puede ser romántico y divertido? Claro. A mí me parece que ser divertido es romántico. Si le preguntas a cualquier mujer qué le parece lo más atractivo de un hombre, te dirá que la haga reír. Y a mí me pasa lo mismo con mi mujer.

¿Cree que ha ayudado a mucha gente a enamorarse con sus canciones? ¡Eso espero! Espero haber contribuido a sanar a gente cuando haya estado mal y que se haya dado una alegría. En cualquier caso, por mucho que aporte yo a esa gente que ha escuchado mi música, nunca me acercaré ni de lejos a lo que ellos me han aportado a mí en mi vida.

El cantante canadiense Michael Bublé posa ante la portada de su nuevo álbum. GTRES

¿Cuándo es mejor escuchar su música? ¡Hay tantísimos momentos perfectos! Yendo en un coche descapotable, en una cena, teniendo sexo... ¡O cenando mientras tienes sexo en un descapotable! (ríe).

Hablando de su voz, tan perfecta, puede pensarse que esconde alguien muy perfeccionista. ¿Lo es? Sí, lo soy. Probablemente, tenga un trastorno obsesivo-compulsivo. Según mi mujer, seguro. Bueno, cualquiera que me conozca te dirá que sí. Especialmente con la música.

¿Cómo ha afrontado los reveses que le ha dado la vida? Lo que intento aprender es a tomarme las cosas con calma, tanto cuando estás en lo más alto, porque en cualquier momento sabes que pueden desaparecer, como cuando estás abajo. Hay que intentar siempre respirar y verlo con perspectiva. Hace diez años, tuve mi primer ataque de pánico. Mi carrera había sido bastante ascendente desde que empecé con 16 años, y, de repente, sentí que me había quedado atascado. Yo creo que estaba quemado. Saqué un par de discos sin estar listo que coincidieron con la enfermedad de mi hijo (en 2016, cuando solo tenía tres años, le diagnosticaron a Noah un cáncer de hígado), mi salud mental estaba en su peor momento. Luego ya empecé a mejorar, mi mujer me ayudó a salir del hoyo y mi niño empezó a estar bien. Me sentía inspirado y con ganas de hacer música, pero la diferencia con los años anteriores es que tenía una cosa clara: ya no quería trabajar para reforzarme el ego o vencer mis inseguridades, sino hacerlo desde el amor y saliéndome de mi zona de confort. Quería bailar, divertirme y vivir a tope, por fin. En cada nota de este disco se refleja esa felicidad.

Qué importante es para usted la familia. Claro que sí, siempre es mi prioridad. Seguramente sea el músico más económicamente irresponsable del mundo, tengo a todos los del equipo desesperados. Siempre es más rentable salir de gira dos meses y volver a casa una semana, por ejemplo. Pero yo necesito hacerlo tres semanas y luego descansar dos. Económicamente, no sale bien, pero me da igual, porque cuando sea mayor tendré la tranquilidad de que, aunque podía haber tenido más éxito, no me perdí la infancia de mis hijos. Y quiero decir una cosa más, un consejo: que las madres y padres no se pierdan esos años, que son los mejores, porque si no te pasarás el resto de tu vida intentando encontrarlos y te odiarás siempre por ello.

MICHAEL BUBLÉ Canadá, 46 años. Cantante, compositor y actor, Bublé soñaba en convertirse en un cantante famoso desde los dos años. Empezó tocando en clubes nocturnos y eventos hasta que un importante productor se fijó en él. Después vinieron once discos de estudio, entre ellos, 'Christmas', el tercer álbum más vendido de la década pasada y el de Navidad más vendido de la historia. Ha ganado cuatro Grammy.

Con ellos comparte, por ejemplo, muchos momentos divertidos en las redes sociales. ¿No teme convertirse en esclavo de ellas? ¡Qué va! Lo paso bien. Cualquiera cosa que sea creativa me divierte muchísimo. Por ese trastorno obsesivo-compulsivo que tengo me sienta bien estar siempre haciendo algo. Pero los vídeos de TikTok no los hago para nadie, ¿eh? Los hago para mí, porque me parto de risa.