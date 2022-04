Belén Esteban quiso reunirse con el rey Juan Carlos I durante su viaje a Dubái: "Sé que ve 'Sálvame'"

Belén Esteban siempre ha demostrado públicamente su apoyo a la figura del rey emérito Juan Carlos, y ha afirmado muchas veces estar orgullosa de ser monárquica. Pero lo que no se sabía es que tuviera un contacto tan cercano con el entorno más íntimo del emérito.

Tanto es así que estuvo a punto de reunirse con él en su viaje de negocios. "Cuando estuve en Dubái quise verle, quise reunirme con él. Me habría gustado tener una conversación con don Juan Carlos. Pero no pudo ser porque, en esos días, no estaba allí", ha confirmado la colaboradora en Sálvame.

Pero también ha lanzado muchos más titulares, como que don Juan Carlos ve el programa y está al día de todo lo que se dice de él en los medios de España. "Sé que nos ves", ha comenzado a decir mirando a cámara. "Ven a España y habla. Ponte el mundo por montera. Habla y cuenta todo. Has hecho cosas bien, pero también algunas mal. Pero no es justo lo que te están haciendo".

Ante las preguntas de sus compañeros preguntándole por su fuente, Belén se ha cerrado en banda y no ha querido dar más información, aunque ha acabado con una exclusiva: "Sé de primera mano que habla tanto con Felipe VI como con Sofía".