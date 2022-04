La mayor variedad de botellas y vasos térmicos está en Amazon (¡y de la marca Contigo, que ha revolucionado la era 'freeplastic'!)

Una gran parte de los plásticos que consumimos en nuestro día a día procede de las botellas de agua o de los refrescos, cuando es posible sustituirlas por otras ligeras, reusables, resistentes y libres de BPA (ese producto químico industrial que se utilizaba, y aún se hace en algunos casos, para fabricar ciertos plásticos y resinas). Esta otra opción, la más saludable, son las botellas térmicas de acero inoxidable, que están ganando cada vez más adeptos entre la población, sobre todo, porque no son de un solo uso.

Pero, esa no es la única característica por la que están arrasando estas botellas, si no porque poseen otras difíciles de igualar, como su acción térmica que permite mantener las bebidas frías o calientes a lo largo del día y vayamos donde vayamos. Sin olvidar que esta apuesta ha reducido considerablemente el consumo de plásticos y el impacto sobre el organismo. No es de extrañar, por tanto, que tanto deportistas, como estudiantes, pasando por trabajadores, las usen. Pero, cómo elegir una que realmente sea de calidad y nos acompañe durante varios años.

Si queremos acertar con la elección, además de elegir el vaso térmico que cumpla las características que hemos nombrado, desde 20deCompras te recomendamos elegir materiales como el acero inoxidable para que estos recipientes duren más tiempo, con asilamiento al vacío y, a la vez, que su tapa ser fácil de limpiar para evitar suciedad y otros problemas de la humedad. Por último, y no menos importante, que la botella sea ¡a prueba de derrames!

Una marca que cumple con todas estas características es Contigo, con multitud de botellas y vasos térmicos disponibles en Amazon. Por ejemplo, una de las botellas reutilizables más duradera del mercado, con sellado al vacío para que tus bebidas se mantengan frías hasta 24 horas o calientes (¡hasta 10 horas!), es de esta marca. A este modelo, gracias al cierre de rosca extraíble, se le pueden añadir hasta cubitos de hielo. Por último, está garantizada su característica antiderramente y tiene un gancho unido a la botella y el tapón para no perderlo.

Botella con aislamiento. Amazon

Presionar y beber

Otro de los modelos más vendidos de la marca es este vaso térmico de acero inoxidable, con aislamiento al vacío y tapa de fácil limpieza. Solo tendrás que presionar un botón para beber y soltarlo para que vuelva a quedar sellada la botella. Además, ¡está disponible en multitud de colores y diseños! y sus más de 1.000 valoraciones la avalan.

¡Multitud de colores y diseños! Amazon

Por último, desde 20deCompras destacamos un modelo reutilizable y antigoteo: la botella deportiva con tecnología autoseal que se sella automáticamente tras cada sorbo para evitar fugas y derrames, ideal para el gimnasio y si quieres utilizar un recipiente más ligero de plástico, pero no de un solo uso, saludable para nuestro organismo y sin BPA.

La botella más ligera y mejor sellada. Amazon

