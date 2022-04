Guía para no perderse las ofertas de primavera de Amazon con rebajas de hasta el 60% en tecnología, hogar, cosmética ¡y mucho más!

Amazon está que lo tira. Ha llegado la primavera y el líder del comercio online ha lanzado una ambiciosa campaña de descuentos en miles de artículos de todas las categorías con rebajas de hasta el 60% en productos de hogar, moda, belleza tecnología o deporte. La fiesta de las ofertas alcanza todos los rincones de este marketplace. (¡Así, como lo oyes!).

¿Estás pensando en renovar tus auriculares bluetooth? ¡Ahora es el momento! ¿Buscas añadir nuevos productos para dar un aire nuevo a tu neceser en primavera? ¡Esta es tu mejor oportunidad! En 20deCompras no queremos que te pierdas las rebajas más jugosas de los últimos meses y hemos seleccionado para ti algunos de los descuentos más suculentos que están activos hasta el 13 de abril.

Telefonía, 'gadgets' y dispositivos muy rebajados

- Amazon, a la cabeza de los descuentos. Todos sus dispositivos tienen ofertas en este tsunami de rebajas. Ahora puedes hacerte con un lector de libros Kindle con 20 euros de ahorro, o un Fire TV Stick con casi un 40% de descuento. Los Echo Buds de segunda generación sincronizados con Alexa tienen una rebaja de 40 euros. Pero, sin duda, uno de los descuentos más importantes lo tiene el altavoz inteligente Echo Dot de 4ª generación que puedes conseguir por menos de 25 euros si compras dos unidades.

- Rebajas escandalosas en altavoces y auriculares. Amazon también ha rebajado auriculares y altavoces de marcas punteras como Sony, Bose o Philips. Por ejemplo: los altavoces inalámbricos Wonderboom de Ultimate Ears, con más de 23.000 valoraciones, tienen un 38% de descuento. Y puedes llevarte, a mitad de precio, los auriculares de diadema Sony MDR-ZX310APW con micrófono integrado (¡y más de 27.000 valoraciones!).

-Smartwatches, pulseras de actividad y patinetes de Xiaomi. ¿Te interesa una pulsera de actividad de buena calidad y a un precio muy rebajado? La Mi Band 6, ahora solo cuesta 24,99 euros. Pero si prefieres un reloj inteligente, el Mi Watch Lite tiene un descuento de 20 euros y puede ser tuyo por 39,99. Si estás buscando un patinete eléctrico, necesitarás una inversión mayor, pero no tanto como pensabas ya que el Scooter electric Esential está rebajado por menos de 300 euros.

Descuentos cosmética y belleza

- Neceser de primavera al mejor precio. Las rebajas primaverales de Amazon se dejan notar, (¡y de qué manera!) en los productos para el cuidado personal y en los artículos de belleza. Las sombras de ojos o las máscaras de pestañas para esta temporada de marcas como Max Factor, Maybelline, Bourjois o Nyx tienen descuentos que superan el 60% en algunos productos. Si buscas renovar el brillo de labios para lucir sonrisa sin mascarilla, podrás hacerlo por menos de 5 euros, con el lipstick mate Velvet Pencil de Bourjois. O si necesitas brochas nuevas, el kit de Real Techniques está rebajado a mitad de precio. La lista de ofertas es tan larga, que lo mejor es que le eches un vistazo.

- No te olvides de disfrutar. Es posible que no hayas encontrado el momento de hacerte con uno de los estimuladores de clítoris con más éxito del mercado. O puede que te haya gustado tanto que busques añadir otro modelo a tu colección. La estación del amor por excelencia no podía quedarse sin enormes descuentos en juguetes eróticos como la rebaja del 50% en el Satisfayer Next 2 Generation que solo cuesta 14,99 euros, o el 20% de descuento del estimulador más vendido (con más de 40.000 valoraciones) el Satisfayer Pro 2 que puede ser tuyo por 21 euros.

- El cocinero que llevas dentro nunca ha estado tan contento. El ahorro está servido con ofertas en freidoras de aire, pequeños electrodomésticos, juegos de ollas, sartenes o los famosos estuches para el microondas de Lékué, que tienen descuentos primaverales del 40%. En estos días de grandes rebajas, Amazon tampoco se ha olvidado de gadgets tan buscados como el robot de cocina Mambo 8590 de Cecotec que ahora cuesta 199 euros.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.