¡Últimos días para conseguir la mejor ropa de montaña! Izas a más de la mitad de su precio solo en Primeriti

Nadie duda de los beneficios de practicar deporte al aire libre, pero, tampoco se debería dudar de la importancia de adecuar la equipación y la ropa al lugar al que vayamos o al deporte que practiquemos. Por eso, a la piscina vamos con bañador y toalla y a la montaña se debería viajar con ropa de trekking para una mayor comodidad y eficacia.

Y uno de los deportes en la montaña más asequibles, de moda y completos ahora mismo es el senderismo, ya que puedes recorrer y descubrir miles de parajes nuevos, solo con tus pies, y acomodar la ruta a nuestras capacidades. Pero, en dichas excursiones, es muy importante prepararse con ropa adecuada: un buen abrigo, por ejemplo, si es invierno, unas buenas zapatillas (uno de los accesorios más importantes para evitar rozaduras, cansancio, resbalones u otros percances), ropa impermeable para las inclemencias del tiempo o traspirable para el calor y el sudor.

En resumen, lo necesario para que podamos terminar una ruta senderista en condiciones. Así que, no escatimes en ropa de montaña y si tu economía lo pone difícil, ecommerce como Primeriti te lo pone fácil y al mejor precio. La plataforma de ofertas flash de El Corte Inglés ha rebajado la famosa marca Izas, una de las mejores firmas en ropa de montaña junto con Salomon, Marmot o The North Face, así que es la oportunidad de hacerte con lo que necesites, antes de que acabe la promoción este miércoles.

La mayoría de referentes en ropa de montaña son extranjeros, pero Izas es una de las pocas marcas españolas que ha conseguido hacerse un hueco en el mercado, por eso, si los pantalones con los que subes a la montaña a hacer senderismo, por ejemplo, están más que desgastados o quieres comprarte unos nuevos que duren muchos años, aprovecha las rebajas para hacerte con este modelo. Su tejido es repelente al agua, transpirable, elástico (para que no pongas excusas subiendo una cuesta empinada) y de rápido secado. Además, este modelo tiene cinturón, rodillas perforadas y bolsillos traseros y latearles con cremallera, para que te quepa todo y no pierdas nada. ¡Y por 40 euros!

Repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Primeriti

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.