"No queremos perder ni un minuto". Elías Bendodo no dejó este lunes espacio a la especulación y confirmó una de las claves de bóveda del inicio de la andadura de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP: acometer una maratón de congresos que renueve la estructura del partido antes de verano. Tonificar el partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Y Madrid, cuyo cónclave se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo, será el pistoletazo de salida. Feijóo cumple con su palabra y colma al fin los anhelos de Isabel Díaz Ayuso, que conseguirá que su liderazgo en las urnas centellee también como baronesa regional. Algo que considera de justicia y de lo que fue privada por la dirección anterior, desembocando en la explosión llena de recelos de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Bendodo, como coordinador general, y Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial, integran el tándem al que Feijóo ha encargado el diseño de un calendario que de forma "muy rápida" renueve los territorios. Lo confirmó la semana pasada la secretaria general, Cuca Gamarra, con la plana mayor del partido recién aterrizada de Sevilla. "Ordenar el PP de una manera planificada y rápida en lo que se refiere a los congresos pendientes" porque las citas electorales están "a las puertas", fue el mensaje que les trasladó Feijóo antes siquiera de colocar el marco familiar sobre la mesa de la séptima planta.

Y se hará evitando el cesarismo del anterior 'general secretario', esa manera de actuar que tanta gresca causó para crear un partido a imagen y semejanza del proyecto rigidista del murciano. "Se levantaba, cogía el teléfono y mandaba", expone un diputado popular. Desde el entorno del nuevo presidente del PP se desmarcan de esta manera de actuar y garantizan que serán los territorios quienes elijan a sus candidatos. "Tiene que opinar la militancia en cada territorio, respetamos su independencia. Los relevos o no relevos de cada autonomía no se van a decidir desde una planta determinada de la calle Génova", sostienen.

El ejemplo perfecto es Madrid, donde un José Luis Martínez Almeida que en algún momento se dejó seducir por confrontarle a Ayuso el liderazgo de la estructura o por fomentar una 'tercera vía', ya se ha plegado a la presidenta madrileña. "Por qué hurtarle al candidato a la Alcaldía o al presidente de una región tiempo para trabajar en su proyecto: cuanto antes, mejor", es el criterio que establecen.

Priorizar el ascenso de Ayuso era, además, un gesto necesario para serenar totalmente al partido, sabedor el gallego de lo hondo de la grieta generada en la presidenta madrileña y del activo electoral que representa. "Agradezco a Alberto Núñez Feijóo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado", señaló satisfecha Ayuso tras anunciarse la noticia.

Más de una decena de congresos regionales

Metódico, la manera de actuar de Feijóo al frente del PP gallego siempre fue la de priorizar los congresos para el primer semestre del año. Nada de eso cambiará, por tanto, con su llegada a Génova. El dúo de fontaneros Bendodo/Tellado ya se ha puesto manos a la obra y no se descarta –es lo más posible, de hecho– que el ritmo sea tal que haya congresos que se solapen para el mismo fin de semana.

"No estar de perfil es una cosa y otra cosa es intervenir", reiteran desde Génova, que desde ya esperan las propuestas de cada territorio. Uno de los casos particulares es el del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ahora al frente del Comité de Derechos y Garantías del partido. García Egea ya preparaba su relevo y Feijóo le ha encontrado un encaje que, seguramente, no frene el fin de su etapa en Extremadura.

Pero también habrá "relevo o no relevo" en Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, La Rioja, Cataluña o País Vasco, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El vasco Carlos Iturgaiz, el riojano José Ignacio Ceniceros, la asturiana Teresa Mallada, la navarra y casadista Ana Beltrán o la cántabra María José Sáenz de Buruaga no podrían encontrarse, hablando en gallego, en la lista de "no relevo".

Y su propia sucesión en Galicia

Pero también en Galicia, donde Feijóo abdicará en el que ha sido su mano derecha durante 13 años en la Xunta de Galicia: su vicepresidente primero, Alfonso Rueda. El gallego se marcó un mes de plazo para cerrar su sucesión, un equilibrio que no es fácil entre las boinas y los birretes, las dos sensibilidades, rural y urbana, que integran el PP de Galicia.

"Mi apuesta es clara: un congreso cuanto antes y que no haya bicefalia. Las bicefalias mejor no. Si se pueden evitar, mejor", declaró Manuel Baltar, el más díscolo de los líderes provinciales gallegos, en una entrevista para Europa Press este martes. La voluntad conciliadora del presidente de la diputación de Orense era fundamental para que Feijóo aclarase el camino de su "previsible" sucesión.

También ha perseverado en la celebración de un congreso extraordinario el líder coruñés, Diego Calvo. "La Coruña es la provincia que más aporta: debe tener su peso en el nuevo PP de Galicia", declaró el presidente del Comité Electoral del partido. Feijóo también tendrá que encontrarle encaje a sus pretensiones.