Dar el número de cuenta está anticuado: cómo hacer una lista de bodas con Amazon para que acierten con los regalos

Aunque en invierno no cesan, ¡la temporada oficial de bodas ha comenzado! Los invitados ya organizan sus agendas para que despedidas de solteros, prefiestas y la celebración cuadren; y, también, haciendo cuentas para el presupuesto destinado no se les vaya de las manos. Elegir el traje o el vestido según dictan las tendencias, peluquería, desplazamientos... ¡y el regalo! Y es que si hay algo que no gusta de estos eventos es el momento de decidir qué y cómo lo regalamos. Aunque algunos ponen, directamente, el número de cuenta en la invitación, saber la cantidad no es fácil: hay que tener en cuenta detalles como el precio del cubierto, el grado de amistad o si se es familiar.

Un protocolo difícil de saltarse que ha llevado a, cada vez más novios, a optar por la clásica lista de bodas para que los invitados sientan libertad a la hora de hacer sus regalos. En Amazon, por ejemplo, lo tienen todo listo para que en cuestión de un clic podamos dar con aquellos detalles, entre más de 250 millones de productos, que hacen las delicias de los protagonistas. ¿Cómo funciona? Bajo estas líneas te damos todos los detalles que debes conocer para hacer una lista de bodas made in Amazon o para participar en la de tus amigos. ¡Te va a encantar esta nueva forma de regalar!

Todos los beneficios de esta lista de bodas

Todo tipo de regalos... ¡en la puerta de tu casa! En el gigante del comercio 'online' podemos encontrar todo tipo de productos, por lo que recurrir al 'marketplace' para una lista de bodas es una opción que nos garantiza que el dinero que aporten los invitados se va a emplear en algo necesario. Además, recibirás cualquier regalo (independientemente del formato y del tamaño) en la puerta de casa.

Una lista personalizada. Este servicio de Amazon te permite añadir notas, preferencias, incluir fotografías y hacer comentarios para que tus invitados lo tengan mucho más fácil... ¡y vosotros todo bajo control!

Con Amazon, ¡es fácil ser agradecido! Para que no se te pase ningún invitado al que dar las gracias, esta lista te permite consultar una lista detallada en la que aparece quién ha comprado cada regalo para que puedas darle las gracias por su detalle.

Productos más allá de Amazon. Si quieres añadir en tu lista algún artículo de páginas externas a Amazon que no están disponibles en su catálogo... ¡también puedes hacerlo! El gigante del comercio online ofrece la opción Amazon Assistant que permite enlazar productos de otras webs.

