Cuánto dinero se debe dar en una boda: el precio del cubierto, el grado de amistad o si es familiar son algunos de los condicionantes

Aunque el casamiento es un enlace amoroso y lleno de magia e ilusión por la nueva pareja, lo cierto es que este evento también está muy relacionado con el dinero, tanto por el gasto que hacen los novios como por el que deben hacer los invitados para dar el famoso "sobre".

De hecho, una de las mayores preocupaciones cuando alguien recibe una invitación a una boda es, precisamente, cuánto dinero dar a los novios que se casan. En muchas ocasiones, se trata de no saber qué cantidad meter en el sobre para no quedarse corto, pero tampoco pasarse, sobre todo, cuando no sobra el dinero.

De este modo, hay algunos condicionantes y normas no escritas, pero ampliamente aceptadas en cuanto al dinero de bodas se refiere, que tienen que ver con el apego emocional o con lo que se hayan gastado los novios.

¿Cómo saber qué dinero hay que dar a los novios en la boda?

Uno de los principales factores a tener en cuenta es que los novios, con los regalos e ingresos de los invitados, tratan de recuperar el dinero que han invertido en celebrar la boda. De hecho, actualmente, es muy difícil recuperar el dinero total, ya que cada vez son más los detalles que se ponen de moda en las bodas y que no pueden faltar, como los fotomatones, las barras libres o las mesas decoradas temáticamente con dulces.

Sin embargo, para saber qué dinero hay que dar, hay que fijarse en la relación con los novios que se casan. Si el invitado es un sobrino, un tío, un hermano u otro allegado muy cercano, la cifra es bastante alta. De hecho, lo mejor es que la cantidad no sea inferior a los 250 euros por persona, estando estipulados unos 500 euros por pareja.

En estos casos, al ser uno de los novios una persona muy allegada con el invitado, es posible que conozca su situación económica de antemano y, en el caso de que el invitado no pueda permitirse dar más de 250 euros, puede dar 150 o 200 euros y no pasaría nada.

Esta cantidad de dinero debe dar para pagar el cubierto de la celebración, es decir, lo que cuesta dar de comer a cada uno de los invitados y, aparte, que sobre para que los novios tengan para un regalo, para decorar su nuevo hogar o para la luna de miel.

Lo mismo sucede cuando la persona invitada es un amigo muy cercano de los novios. Es conveniente dar unos 500 euros por pareja, aunque siempre dentro de las posibilidades económicas de cada persona. Normalmente, cuando es alguien muy cercano, los novios no van a sentirse molestos por el dinero.

El resto de invitados, los que son amigos menos cercanos, primos lejanos o compañeros de trabajo, deben dar a la pareja de casados una cantidad de 150 euros por persona. Si se pueden permitir dar más, pueden hacerlo, pero nunca menos de esa cantidad.

Si se acude con niños, el problema es mayor, ya que la pareja adulta va a tener que pagar el cubierto de ellos dos y de los hijos. En estos casos, unos 100 euros por hijo podría ser una cantidad adecuada, aunque de nuevo depende de la relación que se tenga con los novios.