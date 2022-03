Looks de invitada inspirados en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 para acertar sí o sí

El buen tiempo ha llegado y eso significa dos cosas: se inaugura la temporada de premios y bodas. Ayer, nuestras estrellas favoritas hicieron alarde de glamour sobre la alfombra roja de los Oscar con looks que nos quitaron el aliento y vestidos de ensueño.

Lily James y su vestido rosa, Zendaya y la falda de lentejuelas, Jennifer Garder y el vestido rojo de Brandon Maxwell al estilo de Julia Roberts en 'Pretty Woman'... Todas estuvieron fantásticas y, si te fijas bien, pueden ayudarnos con nuestros dramas estilísticos de etiqueta.

Como hemos dicho antes, es tiempo de bodas y las alfombras rojas son una fuente de inspiración perfecta para dar con el look de invitada perfecto y no fallar en una cita tan importante.

Looks de invitada 'made in Spain' inspirados en los Oscar

Vestido 'Mura' en verde y Jessica Chastain en Valentino, ambos de lentejuelas. KOAHARI/GTRES

¿Quién no se imagina a este vestido en cualquier estrella de cine? Si quieres sorprender, este es tu vestido. Las lentejuelas han sido protagonistas de gran cantidad de looks en esta edición de los Oscar y prometen ser un 'must have' para los estilismos de eventos de la temporada.

Este vestido 'Mura' de Koahari se caracteriza por su corte blazer con un drapeado en la cadera que estilizará tu silueta y sacará tu lado más sexi con su abertura en la pierna. Su diseño especial y único no está reñido con la comodidad que sientes al llevarlo.

Vestido de De la Cierva y Nicolás y Molly Sims en los Oscar 2022. DE LA CIERVA Y NICOLÁS/GTRES

El rojo y los volúmenes ha sido otro de los looks más recurrentes de los Oscar de este año. Este color tan representativo de nuestro país, solo apto para las más atrevidas, harán que te conviertas en el centro de todas las miradas sin, por supuesto, eclipsar a la novia.

La última colección de De la Cierva y Nicolás nos propone este vestido rojo muy similar al look de Molly Sims, modelo y actriz de 'La otra Missy'. El corte asimétrico, la larga cola y el volumen en el pecho lo hacen la opción ideal para la invitada perfecta.

Conjunto de Lehenga Choli y Saniyya Sidney en los Oscar 2022. LehengaCholiIndia/GTRES

La actriz Saniyya Sidney, que da vida a Venus Williams en la película 'El método Williams', sorprendió con un vestido de Armani Privé en tonos pastel y con muchas flores, ideal para la primavera y una gran inspiración para nuestros vestidos de invitada.

Un look similar para una boda lo podemos encontrar en Etsy con el diseño de Lehenga Choli en seda, cuya mezcla de rosa y azul hace que el diseño destaque sobre todos los demás. Este conjunto de dos piezas de falda y top complementará cualquier look de invitada de forma elegante y versátil.

Vestido 'Magnolia' y Lily James en la alfombra roja de los Oscar 2022. MAIUME/GTRES

El rosa ha sido el color estrella de los Oscar: Lily James, Mila Kunis, Nicky Hilton, Becky G, Serena Williams y Zoë Kravitz apostaron por esta tonalidad tan favorecedora.

Siguiendo su ejemplo, podemos deslumbrar en cualquier boda con el vestido 'Magnolia' de Maiume. De corte midi con escote abierto y mangas abullonadas (súper tendencia) cuenta con aberturas en los laterales que se cierran mediante una lazada en la espalda. Por otro lado, el detalle en jacquard de flores hace que no se nos quite de la cabeza el vestido de Lily James.

Vestido 'Gala' mostaza y Nicole Kidman en los Oscar 2022. VIOLETA VERGARA/GTRES

El peplum de Nicole Kidman ha hecho que el look de la actriz fuera de los más comentados de la noche. Aunque últimamente no vemos este tipo de accesorios en las alfombras rojas, la australiana ha conseguido que vuelven a estar de moda casi 10 años después.

Un vestido que lo incorpora es el 'Gala' de Violeta Vergara. El volante péplum es tu aliado perfecto si lo que quieres es realzar la cintura y disimular caderas. La magia y el diseño especial de sus mangas van a hacer que te sientas muy orgullosa de lucir un diseño tan especial. Pero no nos olvidemos de lo importante que es la parte de atrás, con una espalda abierta que realzará toda tu esencia más femenina. Nosotras lo preferimos en mostaza.

Vestido Kimono 'Sandra' y Tracee Ellis Ross en los Premios Oscar 2022. P & ROSES/GTRES

La actriz Tracee Ellis Ross apostó por un vestido de Carolina Herrera en rojo, color del que ya hemos hablado. Sin embargo, lo especial de su vestido era el volumen que tenía en la parte inferior de la prenda, haciendo un tipo de corte sirena muy favorecedor para las mujeres que tienen mucha cadera.

Por este motivo, también escogemos el vestido-kimono 'Sandra' en color petróleo de largo midi. Pese a que está inspirado en los años 20, su diseño sigue siendo muy actual y el volumen de la falda simplemente nos encanta. Lleva un cinturón para ajustarlo a la cintura y conseguir una figura de reloj de arena perfecta.

Vestido 'Guirnalda' y Alana Haim en la alfombra roja de los Oscar 2022. LAAZO 80/GTRES

Tanto el rosa como el rojo han sido los colores más utilizados por las famosas en la alfombra roja, pero los plateados también han destacado entre los demás, como demuestran Zendaya, Nicole Kidman, Olivia Colman o Alana Haim. Se trata de una tonalidad extremadamente favorecedora para las personas con un subtono frío, haciendo que la piel brille.

Inspirándonos en ese color tenemos el vestido 'Guirnalda' de Laazo 80. Con una abertura lateral de vértigo y escote en V cruzado, seremos la invitada perfecta con un toque del glamour de Hollywood.

Vestido 'Bianca' y Zöe Kravitz en los Oscar del 2022. CHERUBINA/GTRES

Los lazos también han estado presentes durante la noche, dulcificando la velada. Tras los looks sensuales con los que nos ha sorprendido Zöe Kravitz durante su gira de presentación de 'The Batman', ayer nos dejó con la boca abierta con un estilismo totalmente opuesto que nos ha encantado.

Una versión muy parecida, pero en rojo, la tiene Cherubina con su vestido 'Bianca', de corte imperio y con un gran lazo sobre el hombro. Su bajo asimétrico le da un toque algo más divertido e informal, perfecto para darlo todo en la fiesta post-boda.

Look de camisa con falda de lentejuelas y Zendaya en los Oscar de 2022. H&M/ESPRIT/GTRES

Como siempre, Zendaya estuvo impresionante con un conjunto de camisa y falda que nos dejó maravillados. Pese a acercarse peligrosamente a lo que la etiqueta no permití, la actriz aprobó con nota.

Para una boda menos formal podemos inspirarnos en la cantante, escogiendo la camisa cropped de H&M que está arrasando junto con la falda midi entallada de lentejuelas firmada por Esprit Collection y que podemos encontrar en El Corte Inglés. Un look 'low cost' con el que triunfar sí o sí.

Vestido largo en terracota y Regina Hall en los Oscar 2022. INVITADISIMA/GTRES

Los tonos tierra también pueden ser un gran acierto, pese a ser más básicos, como nos demuestra Regina Hall. La actriz enseña que la clave está en el diseño, de esta manera conseguimos que sea memorable en lugar de aburrido.

Invitadísima tiene el vestido inspiración perfecto, con escote en V, tirantes finos y en color terracota. Este tono será perfecto para las bodas por la tarde en verano, ya que potenciará y realzará el moreno que hayamos cogido en vacaciones. Todo un acierto.