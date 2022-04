Sánchez y Feijóo descongelan la renovación del CGPJ pero no alcanzan ningún acuerdo

"No tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, ni para los trabajadores, ni para las rentas medias y bajas, ni para las empresas". Nada se lleva Alberto Núñez Feijóo de su primera visita a la Moncloa como líder de la oposición. Se marcha con el zurrón vacío después tantear durante tres horas de reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de comprobar que su rumbo económico está en las antípodas del PP. "Ni una sola propuesta económica", ha dicho Feijóo que le ha trasladado Sánchez. Pero cordial, "muy cordial" incluso la toma de contacto. Parece, sin embargo, que de la macedonia de cifras compilada por el gallego saldrá poco jugo, tan solo a una propuesta sobre la gestión de los fondos europeos que Sánchez valorará. Y el deshielo en la renovación del CGPJ.

"Retomar las negociaciones", según el término pactado entre Sánchez y Feijóo, es lo que sucederá de ahora en adelante con el CGPJ. Fuentes gubernamentales establecían el 12 de junio como tope, también para los miembros del TC. "Hay que ajustar el método de elección actual" y "es necesario que los jueces y magistrados atiendan a los mejores perfiles, acreditados y respetados", considera sin embargo Feijóo de un asunto que por sensibilidad e importancia es susceptible de enconarse a la mínima traba. Pero el todavía presidente de la Xunta de Galicia acudía con el "contador a cero" y "sin perjuicios" para hablar con la "fuente limpia" -Sánchez-, desprovisto de las opiniones de los miembros de su trinchera que han conversado con el Gobierno en los últimos meses. "Sobre el pasado están las hemerotecas", ha dicho en tono constructivo.

Los prolegómenos de la reunión, sin embargo, han creado malestar en Feijóo y su equipo. "Una descortesía impropia" consideraba Génova que Moncloa hubiera filtrado un documento con los 11 puntos que Sánchez llevaría a la reunión. "El hecho de que no nos hayan contado para que nos han llamado pero sí lo hayan dicho a la prensa" ha generado un enfado hondo en la previa. Durante la comparecencia, el presidente gallego no ha apelado a este hecho pero sí ha pedido que por "rápido y eficiente" se dote al próximo encuentro de orden del día. Un dossier de 13 páginas con el objetivo de "reconstruir los consensos básicos con el principal partido de la oposición y reducir la crispación estéril que ha caracterizado la política española en los últimos tres años".

Pero la comparecencia de Feijóo ha estado plagada de números y las 11 propuestas del Gobierno tenían otros retorteros. El líder del PP aterrizó en Moncloa con una batería amplia de medidas, borradores con los que sostener su petición de una rebaja fiscal y una deflactación del IRPF. También activar con ayudas directas, un plan de racionalización del gasto burocrático y público y el rediseño de los fondos europeos. Para esto último, el gallego ha propuesto dedicar un 7% de los mismos para deducciones fiscales que ahorren en burocracia su aplicación. Algo que, según Feijóo, los dotaría de "seguridad" y "transparencia" y la única propuesta económica que Sánchez "estudiará".

Voto rogado y modificación art. 49 de la Constitución

"Mi prioridad era poder decirles algo a las familias españolas, pero no ha sido posible", ha lamentado Feijóo, que ha reiterado su compromiso para pactar al menos una rebaja del IRPF e "inyectar liquidez a las familias". No colmó sus expectativas aunque ya se haya cavado la acequia de las comunicaciones entre ambos equipos.

Feijóo sí ha prestado un "apoyo sin matices" al Gobierno respecto a su posición política y militar en la guerra de Ucrania, si bien "no podemos considerar aceptable la decisión en Marruecos". Si en su encuentro de este miércoles con Felipe VI le transmitió su "preocupación y perplejidad", hoy ha tratado de despejar cualquier chantaje con el reino marroquí asegurando que "España no negocia su soberanía internacional, no negocia su integridad", un extremo blindado "en la Constitución Española".

"Las prioridades que me han puesto sobre la mesa son la renovación de cargos, el voto rogado y la modificación artículo del artículo 49 de la Constitución", ha desvelado Feijóo, que ha acotado que el acuerdo en torno al voto rogado está "muy avanzado". En cuanto al precepto constitucional, referente a la denominación de ciertos términos de discapacidad, no hay objeción alguna por parte del nuevo líder de la oposición.

Por otro lado, Feijóo ha asegurado que Sánchez no le "ha pedido" siquiera que apoye el real decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. "Un texto en el que nadie participado", que va "directamente de Moncloa al Boe" y en el marco de los "96 real decretos-leyes" que lleva el Ejecutivo con Sánchez al frente. Algo que Feijóo valora como una "desconsideración hacia las Cortes Generales".