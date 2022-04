Iglesias asegura que Sánchez le anticipó que el juez le retiraría la condición de víctima en el 'caso Dina': "Que sepas que van a por ti"

"Estando ya en el Gobierno, Pedro Sánchez e Iván Redondo me pidieron una reunión para hablar de un tema judicial", y en ella "el presidente fue claro: 'Van a por ti', me dijo". Esa es una de las revelaciones que hace el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en relación al caso Dina -en el que a Iglesias se le retiró su condición de perjudicado y, unos meses después, se le devolvió a instancias de la Audiencia Nacional- en el libro Verdades a la cara (Navona), una larga entrevista del exvicepresidente con el periodista Aitor Riveiro que sale a la venta el próximo 11 de abril.

La conversación, editada en un formato en el que se omiten las preguntas del periodista para dejar el protagonismo de la narración a Iglesias, repasa varios episodios de la vida política del exvicepresidente entre 2014 y 2021, cuando dimitió de todos sus cargos. Y el caso Dina, del que Iglesias asegura que es "increíble porque es el intento de convertir a la víctima en chivo expiatorio en los medios", ocupa un capítulo entero, en el que, entre otras cosas, el exlíder de Podemos revela que Sánchez le comunicó la intención del juez Manuel García Castellón de hacerle perder su condición de víctima antes de que ocurriera.

Bajo el elocuente subtítulo "vamos a por tu vicepresidente", Iglesias cuenta que Sánchez le convocó a una reunión discreta una vez ambos compartían ya Gobierno. "Estábamos en un despacho de Moncloa Juanma del Olmo [por entonces secretario de Comunicación de Podemos], Iván Redondo, el presidente y yo. Aún no se había producido el giro del caso con el que se intentó hacernos pasar de víctimas a investigados. El presidente fue claro: 'Van a por ti', me dijo. 'Te vamos a defender, pero que sepas que van a por ti', insistió. Que te llame el presidente del Gobierno para reunirte con él y que te diga eso tiene su trascendencia", relata Iglesias.

"La reunión", continúa el exvicepresidente, "fue, como digo, antes de que se produjera el giro en la investigación judicial, pero supongo que ellos ya tenían información sobre lo que iba a ocurrir". "Lo que más me impresionó —quizá entonces era más ingenuo que ahora— es que alguien llamara al presidente del Gobierno y le dijera que iban a por mí con García Castellón", denuncia Iglesias, que asegura que esa conversación con Sánchez le "tocó". "No sé de dónde les vino la información ni el aviso", pero "era evidente que iban a por mí porque era el vicepresidente", lamenta.

Una conversación similar asegura el exvicepresidente que mantuvo con quien por entonces era ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. "Con él comenté en alguna ocasión que, jurídicamente, el caso Villarejo-Inda convertido en caso Dina no había por dónde cogerlo, que solo se podía sostener a nivel mediático. Estaba básicamente de acuerdo conmigo, aunque siempre me dijo que, con los jueces, casi todo es posible. Y era Campo quien me lo decía. Campo me estaba dejando claro que el caso no tenía ningún recorrido judicial —y que eso Lesmes lo sabía—, pero que el chicle se estiraría hasta el final para buscar el desgaste político", revela Iglesias.

Desconfianza hacia Dolores Delgado

A raíz de ese su conversación con Sánchez, Iglesias deja caer que no fue la única vez que la independencia del poder judicial para con Podemos fue objeto de un intercambio de pareceres entre el exvicepresidente y el presidente. "Un día, comiendo juntos, el presidente me dijo que creía que debía conocer a algunos jueces importantes porque si me conociesen en persona, la imagen que tenían de mí podría cambiar. Le dije que estaría encantado", cuenta Iglesias, que afirma, no obstante, que "nunca se produjo ese encuentro con ninguno de los jueces que debía conocer".

"Estaba claro que el presidente había asumido que irían a por mí y que, quizá, si nos presentaban, verían que yo no era tan terrible. Creo que el presidente me decía la verdad y que actuaba de buena fe", continúa el exvicepresidente, que sin embargo señala que, "si se analiza desde la óptica de la separación de poderes que hay en este país, es tremendo".

"Que el presidente te diga que los integrantes de un poder del Estado no te tienen en gran estima y que, en parte, es así por lo que leen en los periódicos o escuchan en las tertulias; que si te conocieran en directo sería distinto, que aunque sean más de derechas que el caballo de Don Pe- layo, tendrían una imagen de ti diferente... Reconozco que eso me impactó", sostiene Iglesias.

Palabras menos amables tiene el exvicepresidente para con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de la que reconoce que "muy, muy pronto" dejó de fiarse. "Primero, cuando se filtró aquella conversación durante una comida con el comisario José Manuel Villarejo en la que también estaba Baltasar Garzón y, luego, por la reunión que mantuvo con Inda".

"Por supuesto, esto no ha salido en los grandes medios, pero pillaron a la fiscal general del Estado reuniéndose con el sindicato del crimen, Eduardo Inda, en un piso y, después, además, lo trataron de camuflar con una inverosímil entrevista de la fiscal general a Eduardo Inda. Vomitivo, escandaloso", denuncia Iglesias.