Podemos no apoyará la enmienda del PSOE para ascender a la fiscal Delgado y hace casi imposible que se apruebe

La enmienda con la que el PSOE pretende convertir en fiscal de Sala del Tribunal Supremo a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, una vez abandone su actual cargo tiene muchas papeletas para caer antes siquiera de haber comenzado a debatirse. Unidas Podemos aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de apoyar la enmienda cuando se vote en la comisión de Justicia, y además cargó contra la intención del PSOE de introducir esta nueva norma dentro de una ley que no tiene nada que ver con la carrera fiscal, como la ley concursal. Esa posición, sumada al rechazo de PP, Vox y Cs, complica sobremanera que sea aprobada.

La negativa de Unidas Podemos a apoyar esta enmienda, por la cual cualquier fiscal general del Estado que no ostente la máxima categoría en la Carrera será ascendido al dejar el cargo, la confirmó el jueves por la mañana el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, que aseguró que el PSOE en ningún momento comunicó a su socio de coalición sus intenciones. "No estábamos informados de esa enmienda, no la vamos a apoyar, y además nos ha sorprendido que haya salido la ministra de Justicia a defender sin fisuras este movimiento que, como mínimo, es un poco extraño", denunció Echenique en referencia a la decisión del PSOE de intentar introducir la nueva norma de matute enmendando otra ley sin relación con la carrera fiscal.

Sin el apoyo de los diputados de Unidas Podemos, la enmienda tiene muy complicado salir adelante cuando se debata y se vote, habida cuenta de que PP Vox y Cs también la han criticado duramente y hay pocas dudas de que se opondrán a la misma. La Comisión de Justicia del Congreso, donde se debatirá el texto, está compuesta por 37 diputados, repartidos entre los grupos de manera proporcional a su representación parlamentaria. Si los morados votaran en contra, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs sumarían 19 escaños de rechazo a la enmienda, justo la mayoría absoluta que la derribaría. Si se abstuvieran, serían 15 los votos en contra, frente a los únicamente 13 con los que cuenta el PSOE, lo que dejaría la iniciativa en manos del resto de formaciones más pequeñas.

Los socios parlamentarios del Gobierno tampoco han recibido con satisfacción la enmienda y fueron especialmente críticos con la forma en la que los socialistas la han presentado, intentando modificar una ley sin relación con ella, aunque no concretaron el sentido de su voto. "Son trampas, no es la primera vez que lo hacen, pero resulta curioso y no sabemos muy bien por qué este Gobierno, especialmente la parte del PSOE, actúa de esta manera", denunció el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que sin embargo no confirmó qué votará su grupo parlamentario cuando se vote el texto. "Estamos justo analizándolo", afirmó.

El PNV, por su parte, aseguró que la medida no debe adoptarse "ahora, y menos de la forma en la que se ha planteado, porque sería contraproducente incluso y solo contribuiría a incrementar el descrédito de la Fiscalía General". Y eso que a los nacionalistas vascos "la medida, en abstracto" les parece "correcta y razonable, porque es similar a la que se hace en la carrera judicial o también en la administración pública". El PNV, asimismo, denuncia la "persecución" que, a su juicio, sufre "la figura de Dolores Delgado por parte de la derecha española".

Fuentes de EH Bildu, por su parte, confirman a este diario que la formación abertzale no apoyará la enmienda del PSOE cuando se vote, aunque no confirman si eso implica que votará en contra o se abstendrá. Y crítico con el Gobierno se mostró también el líder de Más País, Íñigo Errejón, cuya formación no está representada en la comisión de Justicia donde se debatirá el texto pero que exigió al Ejecutivo que ofrezca "más detalles, con más cuidado y con más transparencia" al presentar sus iniciativas.

Llop insiste en que la medida busca la "independencia" de la justicia

Pese a las reacciones en contra de su propuesta, los socialistas insisten en defenderla y, además, lo hacen al más alto nivel. En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, volvió a asegurar -como ya hizo el miércoles- que la enmienda presentada por el PSOE está destinada a "reforzar la autonomía e independencia" del Ministerio Público. Y justificó que se haya presentado en la ley concursal, que nada tiene que ver con la carrera fiscal, asegurando que esa vía debe servir para "agilizar" la reforma.

La titular de Justicia, además, sostuvo que la medida no está pensada en exclusiva para la actual fiscal Delgado, sino que se trata de un cambio pensado para cualquier persona que pueda desempeñar este cargo. Y volvió a plantear que responde a las propuestas que ha trasladado a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que según dijo ha recomendado a España que "fortalezca la institución de la Fiscalía y refuerce su independencia y su autonomía".