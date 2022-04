Clamor de los historiadores contra el estudio en Bachillerato de la Historia de España desde 1812: "No llega ni para formar guías turísticos"

El nuevo currículo de Bachillerato contempla que la Historia de España de segundo curso arranque en la Constitución de 1812, en lugar de comenzar por la Prehistoria. La propuesta deja, de esta forma, fuera a acontecimientos tan importantes como Al Ándalus, el descubrimiento de América o el auge del Imperio español.

Educación ha argumentado que la organización de una asignatura que recorra toda la historia de un país desde sus orígenes hasta la actualidad en un solo curso escolar es "insólito" y que lo habitual es avanzar desde los primeros cursos de la ESO hasta los cursos correspondientes a nuestro Bachillerato de forma cronológica, como plantea la LOMLOE. Y pone de ejemplo a Francia, donde el curso equivalente al segundo de Bachillerato español se centra solo desde la II Guerra Mundial (1939-1945) hasta nuestros días.

"La historia en conjunto se hace en la enseñanza obligatoria, la que estudia todo el alumnado. El Bachillerato tiene un condicionante más historiográfico, de conocer más como se construye la historia... un bachiller necesita saber cómo se elabora, cómo se construye y para eso, si le ponemos un programa que tiene que cubrir muchos siglos y muchos temas, es imposible", ha explicado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Historiadores consultados por 20minutos han calificado de "sinsentido" y "despropósito" la propuesta de Educación porque supone una "contemporaneización" de la Historia de España y dificulta su comprensión.

A lo único que conduce -la decisión de Educación- es a hacer florituras absurdas sobre la Historia de España"

Alfredo Alvar, especializado en la historia moderna de España y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asegura que ha leído las "400 páginas y pico" del borrador del Real Decreto, en su opinión un texto "mal redactado, muy ambiguo y muy confuso" sin un índice que facilite la búsqueda de contenido.

"No se ha contado con la comunidad educativa ni con la comunidad científica y nadie sabe quién ha redactado el Real Decreto", critica Alvar, para que el que esta decisión del Ministerio de Educación "a lo único que conduce es a una perversión o a hacer florituras absurdas sobre la Historia de España".

"Los alumnos se van a convertir es unos perfectos ciegos en el paisaje cultural allá por donde vayan", sentencia. Y añade: "Ese conocimiento tan ideologizado de la historia no llega ni para formar siquiera a guías turísticos".

La historia es una continuidad. Si no hay continuidad no es historia"

Para José Soto Chica, doctor en historia medieval de la Universidad de Granada e investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada, "la manera de tratar la historia de forma no cronológica atenta contra las bases de la misma historia, ya que la historia no se puede entender sin cronología desde que fue así concebida por los griegos".

Chica explica que "la historia es una continuidad" y que, por tanto, "si no hay continuidad no es historia" porque "no se puede entender la España contemporánea sin conocer los periodos previos". "Que se estudie la Historia de España desde 1812 realmente es un sinsentido porque lo que ocurre ese año en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri, que es la Constitución de 1812, no tiene sentido si uno no conoce la trayectoria. Es contar algo sin saber de dónde viene", reflexiona.

Este experto en Bizancio destaca que la propuesta del Gobierno deja fuera del conocimiento de los alumnos los hechos más relevantes que ha aportado España a la Historia Universal: el descubrimiento de América en 1492 y la posterior configuración del continente. "Hablamos de obviar un periodo en el que España descubre el océano más importante de la Tierra, que es el Pacífico, y domina tres océanos durante un periodo muy largo", precisa.

Que al Bachillerato llegues con un conocimiento exclusivo de esa época obliga a dar un paso atrás a la universidad

"Que la Historia de España empiece a principios del siglo XIX es una propuesta que atenta contra lo que nosotros consideramos un análisis de un territorio, que lo hacemos siempre en la larga duración", opina José Enrique Ruiz-Domènec, uno de los más prestigiosos medievalistas españoles.

"Si tú no conoces bien el territorio donde luego se van a desarrollar los complejos siglos XIX y XX difícilmente los vas a entender", agrega Ruiz-Domènec, que considera un "despropósito" y una "barbaridad" el nuevo planteamiento del Ejecutivo.

El especialista en la Edad Media cree que con esta decisión se da un paso atrás en la formación de los alumnos: "Que al Bachillerato llegues con un conocimiento exclusivo de esa época obliga a dar un paso atrás a la universidad. Con lo cual, es convertir a la universidad en Bachillerato y al Bachillerato en la Secundaria y la Secundaria en la Primaria".

La Real Academia presentó alegaciones

Por su parte, la Real Academia de la Historia, que presentó sin éxito alegaciones al proyecto, considera que en la nueva asignatura de Historia de España de Bachillerato existe una "exclusiva atención a la más reciente etapa contemporánea" que impide a los estudiantes de comprender los procesos históricos previos a nuestros días.

"La priorización de la historia contemporánea sobre la historia de épocas anteriores no concede espacio y relevancia a los procesos históricos previos a la contemporaneidad. Sin estos sustratos es muy difícil entender la mayor parte de las líneas de evolución histórica contemporánea", advierte la institución en sus alegaciones.

Para la Real Academia, el Ministerio debe tener en cuenta que para los alumnos de Bachillerato es importante "el conocimiento de otras realidades vinculadas a la Historia de España (América, África, Pacífico), pues existieron interacciones con esos mundos durante varios siglos".