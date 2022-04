Cerrojazo al pequeño comercio en el cinturón sur de Madrid: "Ya había bajado el consumo y la Covid fue un tsunami"

Algo más de dos años después de que la pandemia del coronavirus se declarase en España, sumado a una Filomena y a una actual guerra en Ucrania, la situación del pequeño comercio en la Comunidad de Madrid siguen en el punto de mira. Pymes que aguantan el temporal como pueden, cierres temporales que se convierten en definitivos y sectores que sobreviven agarrados a la tabla de una deseable mejoría que no parece terminar de llegar. Alcorcón, Leganés y Getafe, son alguna de las zonas del sur de la región que han sufrido el cierre de varios comercios.

"Antes de la Covid ya había bajado el consumo debido a factores como la inestabilidad política, la falta de financiación de los bancos y la situación de incertidumbre en los consumidores", explica Carmina a 20minutos, una vecina de Getafe que tuvo que cerrar su mercería al no tener las ganancias suficientes para seguir, y añade que la puntilla definitiva fue la crisis sanitaria que "llegó en forma de tsunami para los pequeños comercios".

Esto se repite por los diferentes barrios de los municipios madrileños del sur. Comercios que llevan una vida entera suministrando sus productos a los vecinos de la zona y, que por diferentes circunstancias como la crisis, jubilación o por fracaso en el negocio montado, han tenido que poner el cartel de 'liquidación por cierre' o 'se alquila este local'.

Este es el caso de Patricia, que se encuentra está liquidando las últimas prendas que le quedan en su zapatería. Lo está haciendo ella porque haces varios meses tuvo que despedir a las dos empleadas que tenía: "Sin ganar nada no teníamos cómo pagarles", confiesa. Además, explica que ella había tomado la decisión de echar el cierre a finales de marzo de 2020, "pero llegó la pandemia". "Ya había decidido cerrar mi tienda antes del estado de alarma. Por suerte yo había avisado al dueño de este local que me iba y no tuve que pagar el alquiler de estos meses", explica.

Por esa zona de la ciudad, el alquiler de un espacio de entre 90 y 100 metros cuadrados tiene un coste de alrededor de entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Algunos de los comerciantes consultados aseguran que el Gobierno debería haber otorgado alguna ayuda o normativa que rebajaran los alquileres.

El presidente de la asociación de empresarios de Fuenlabrada (AEFSUR), José Manuel Roldán, afirma que "el diagnóstico" a diez meses vista es "muy grave". En el sur de Madrid, las áreas más afectadas son el comercio, hostelería y textil.

Estefanía tenía un estudio de pilates en Móstoles. Comenta que sus problemas comenzaron a finales de marzo de 2020, cuando muchos de sus clientes cancelaron las citas. "Nosotros no lo pensamos dos veces. Cuando ya no pudimos abrir nuestras puertas, tomamos la decisión de cerrar definitivamente", señala. "Sin gente yo no podía afrontar el alquiler de 3.000 euros", añade. Sin embargo, con la recuperación de la 'normalidad' indica que lo que ha ahorrado estos dos años tiene en mente volver a abrir su negocio. "La gente me está llamando de nuevo para volver a las clases", afirma.

Por ejemplo, la Covid-19 ha provocado que Madrid perdiera hasta el 20% de sus pymes (entre enero y octubre de 2020), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tal y como se puede apreciar en el informe, la región madrileña presentaba 120.832 empresas inscritas de no más de cinco trabajadores en la plantilla. No obstante, tras la irrupción del virus, los datos recogidos en octubre de ese mismo año, reflejaban un descenso de dicha cifra hasta los 95.236.

Fuentes del Gobierno regional, detallan que el saldo definitivo, es decir, la diferencia entre los locales comerciales que se crean y los que se disuelven, que había en enero de 2020, y las que había en enero de 2021, Madrid capital registra el 65,6% de pérdida del tejido empresarial, y los cinco grandes municipios del sur (Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles) registran el 10,5%.

Ayudas Covid



Con respecto a estos datos, los trabajadores autónomos y empresas asentadas en los municipios de Alcorcón, Leganés y Getafe son, por este orden, los que más ayudas Covid han recibido desde su puesta en marcha por parte de la Comunidad de Madrid, según refleja el 'Informe final de la tramitación de la línea Covid-19'. Las tres localidades solo son superadas por Madrid capital y Alcobendas.

En este sentido, Alcorcón es la ciudad del sur cuyas empresas más dinero han recibido. En concreto, 12 millones de euros de 832 solicitudes (el 2,1%); seguida de Leganés, con 11 millones de euros y 985 reclamaciones de ayuda (1,9%); y en quinto lugar, Getafe, con 10,9 millones de euros tras 812 expedientes tramitados (1,9%). En el puesto once se encuentra Fuenlabrada, donde 861 empresas han recibido 7,9 millones de euros, que representa el 1,4% del total de las ayudas.

"Yo no quiero ayudas, solo que no me frían a impuestos"



Alfonso, dueño de varios restaurantes del sur de Madrid, lleva más de 15 años trabajando en la hostelería y lo único que desea es que le dejen trabajar. "Yo solo he tenido que cerrar un negocio en Alcorcón, el resto los he mantenido abiertos poniendo dinero de mis ahorros personales. Ayudas públicas solamente conseguí para uno de mis locales, 20.000 euros de la Comunidad de Madrid. Para el resto nada. Yo no quiero ayudas, solo que no me frían a impuestos", asegura.

Este hostelero señala que las "ayudas siempre van a los mismos" y que por ahora no confía en ver "ni un euro" de los fondos europeos. “Hemos intentado conseguir alguna de esas subvenciones y es complicadísimo, los empresarios estamos para trabajar y si estás dedicando tanto tiempo a pedir ayudas no estás trabajando", sostiene.

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, incide que "ya no valen las moratorias en los impuestos", lo que están pidiendo es "su condonación". "Hace falta liquidez y no más endeudamiento", conluye.