Los retrasos en la llegada de ayudas y el caos organizativo hacen peligrar los descuentos en gasolina el fin de semana

Los descuentos a los combustibles a cuenta del Gobierno que está previsto que las gasolineras empiecen a aplicar a partir de este viernes están en entredicho. Los trámites burocráticos para que las estaciones de servicio puedan pedir a Hacienda fondos anticipados para poder afrontar las bajadas de precio de 20 céntimos por litro han llevado a algunos actores del sector a alertar de que algunas gasolineras no podrán abrir.

Así lo denuncian desde la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes y Combustibles al Por Menor (Aevecar), que este lunes lanzaba un contundente comunicado en el que expresaban que "muchas empresas del sector no tienen la liquidez necesaria para hacer frente al adelanto de las bonificaciones de 20 céntimos por litro que el gobierno ha decretado", por lo que "no les va a quedar más remedio que cerrar sus instalaciones ante la imposibilidad de atender a sus clientes".

"Si todo funciona como tenemos previsto será cuestión de días. No hay ningún motivo para esa alarma"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que desde el viernes las gasolineras podrán solicitar anticipos a Hacienda para poder ejecutar los descuentos. Unos fondos que no llegarán hasta la semana que viene, según ha adelantado la ministra. No obstante, Montero ha pedido "tranquilidad" a los gasolineros y ha confiado en que el mecanismo funcione con "total agilidad".

"Yo creo que esa advertencia de algunas gasolineras es porque pensaban que esos anticipos no se iban a cobrar hasta que no terminara el mes de abril. El Gobierno, evidentemente, ha pensado en las pequeñas gasolineras. Estamos intentando ponernos en la piel de todos aquellos que pueden verse repercutidos por esta medida. Si todo funciona como tenemos previsto será cuestión de días. No hay ningún motivo para esa alarma", ha expresado la ministra.

