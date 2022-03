La bajada de 20 céntimos en el precio final de la gasolina decretada por el Gobierno para aliviar el impacto de la subida de precios energéticos ha provocado que los conductores 'hagan tiempo' para repostar su vehículo, por lo que ha disminuido el trabajo de las gasolineras en lo que llevamos de semana.

"Estos días se está notando que la gente se espera a este viernes, principalmente vienen a repostar solo 10 euros", explica a 20minutos Víctor Recio, gerente de la estación de BonArea en el Km.311, una de las estaciones más baratas de España, "Este lunes y martes vino poca gente, pero ayer y hoy mucha menos. El viernes habrá 3.000 personas para repostar", comenta sobre el tráfico de clientes durante la semana que ha sido mucho más bajo de lo habitual.

"He echado gasolina ante el miedo a que el coche no arrancase al día siguiente. Mi objetivo era llegar hasta el viernes, pero no lo tenía claro. Eche 10 euros, más que la gente que había conmigo en la gasolinera", afirma Jesús, un vecino de Madrid. "También había una mujer enfrente de mi haciéndose la tarjeta de fidelización para conseguir el descuento para este viernes".

Dani, de 28 años y también vecino de Madrid, declara algo parecido: "Ayer también eché 10 euros, me quedaba sin gasolina, pero estaba esperando a que entrase en vigor la subvención del Gobierno"

"No podemos tener perdidas"

Esta rebaja ha sido buena noticia para los consumidores y transportistas que tienen que llenar el depósito, pero no para otros. Según explica Recio, las gasolineras van a sufrir una perdida de cinco céntimos: "En la Ley que sacó el Gobierno para rebajar 20 céntimos del precio final, 15 los cubren ellos, pero los otros cinco la petrolera". Por eso teme que esta bajada suponga perdidas para su sector: "Nosotros no ganamos cinco céntimos más, no podemos tener perdidas. No sabemos cómo lo vamos a hacer".

"Es un problema que tengamos que adelantar el dinero, y el mes que viene nos pagarán en relación a los descuentos que hayamos hecho. Estamos pagando esta campaña de publicidad las petroleras, y que tengamos que asumir esta campaña no me parece bien", sentencia Recio sobre la decisión del Ejecutivo.

Además, considera que el método que utiliza el Gobierno para realizar este descuento es muy complicado: "Lo han hecho muy lioso, qué sentido tiene que en el poste ponga un precio y al cobrar aparezca otro".

Afirma, por otro lado, que es una estrategia del Gobierno para "enfatizar que hacen una subvención y que generará confusión en los clientes". La solución para que no sea tan confuso la tiene clara: "Que subvencionen directamente a las gasolineras y ya ponemos el precio que tiene que ser".

Gasolineras independientes amenazan con no abrir este viernes

La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles ha anunciado que algunas estaciones se mantendrán cerradas al no poder hacer frente al adelanto y al no conocer bien el protocolo que aplicará el Gobierno para la devolución del descuento que han aplicado, pues “no especifican bien los plazos concretos ni dan seguridad en las propias devoluciones” afirman desde Aevecar.