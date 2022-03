Las gasolineras independientes amenazan con no abrir mañana

En el día de hoy, al menos por lo visto en las últimas horas, las estaciones de servicio apenas han recibido clientes. Los usuarios esperan a mañana para aprovechar la bonificación de 20 céntimos anunciada por el Gobierno y, de este modo, ahorrarse unos cuantos euros en el repostaje de sus vehículos.

Sin embargo, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles ha anunciado en un comunicado que algunas estaciones probablemente se mantendrán cerradas al no poder hacer frente al adelanto y al no conocer bien el protocolo que aplicará el Gobierno para la devolución de ese dinero, pues “no especifican bien los plazos concretos ni dan seguridad en las propias devoluciones” como afirman desde Aevecar.

“Muchas empresas no tienen la liquidez suficiente para hacer frente al adelanto de las bonificaciones de 20 céntimos por litro que el Gobierno ha decretado” destaca esta asociación que también ha puesto de manifiesto que “todavía no se han recuperado de las numerosas pérdidas que sufrieron durante la pandemia. El real decreto establece que esas cantidades adelantadas por las empresas del sector se recuperarán mediante adelantos o devoluciones, sin especificar cuando. Además, aún no han facilitado ni el impreso oficial para poder pedir la devolución o el anticipo de esas cantidades que tienen que abonar las estaciones de servicio", ha sido otra de las quejas que han lamentado desde Aevecar.