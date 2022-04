Cómo es el caniche, un jovial y atlético perro acuático en cuatro tamaños

Dentro de la comunidad de cinólogos, los científicos que estudian los perros, existen diferentes opiniones de cómo se creó esta raza, aunque oficialmente se ha dado por válida la que les sitúa en Francia, por lo menos desde la Edad Media, donde caniche, en francés, significa “perro pato”. Otros, sin embargo, emplazan su origen en Alemania y de donde provendría su nombre inglés: poodle, del germano pudel que a su vez significa “salpicar”.

Como vemos, sea cual sea su auténtico origen parece indiscutiblemente ligado al agua, porque esta raza que hoy por hoy asociamos a una convivencia doméstica meramente de compañía era utilizada como cobradora de aves acuáticas, y las variedades más pequeñas, a la localización de trufas.

Debido, sin embargo, a su personalidad alegre e inteligente, fáciles de entrenar, ser ligeros, acrobáticos y visualmente con una apariencia esponjosa, se hicieron populares en los teatros y circos itinerantes del siglo XIX y comienzos del XX con espectáculos de agilidad y equilibrio, además de ganarse un hueco que aún no han perdido como perro de compañía.

¿Son hipoalergénicos?

La respuesta corta es: no, no es tan fácil, y huid de quien utilice este reclamo para ofrecer un perro de compañía. Los caniches, en todas sus variedades de tamaño, tienden a soltar poco de su ensortijado pelo porque no realizan mudas estacionales, pero todos los perros poseen diferentes proteínas en su saliva, en su piel, e incluso en la orina, que causan las alergias en mayor o menor grado, por lo que la ciencia no respalda el concepto de perros hipoalergénicos.

Lo importante es que ser alérgico no significa que no se pueda poseer un caniche o cualquier otro perro, dado que hay varias cosas que se pueden hacer para reducir las reacciones adversas, como evitar que el can utilice nuestra cama o entre al dormitorio y limitar sus espacios de uso, no colocar alfombras que retengan las escamas de piel muerta desprendidas o los pelos que pueden agravar la reacción, instalar filtros de retención de partículas volantes (HEPA), mantener una higiene regular en el perro, con cepillados y baños usando mascarilla, y por supuesto, hay tratamientos de antihistamínicos por los que se deberá consultar a nuestro médico.

Juguetones y entusiastas

Son muy hábiles en diferentes actividades y deportes caninos, y también han demostrado ser singularmente rápidos en velocidad cronometrada. Es una raza ansiosa por complacer a sus guías, poco tolerantes a la soledad y de naturaleza amigable y no conflictiva si el animal ha sido debidamente sociabilizado. Por ello, son excelentes compañeros de niños y pacientes en la convivencia con otros animales.

Pero un caniche sin la educación adecuada y una rutina de estimulación mental que le ayude a canalizar su energía, puede volverse un animal asustadizo, nervioso, y desarrollar malos hábitos como una vocalización (ladridos) insistente y molesta.

La gama de colores que pueden presentar es amplia, incluidos atigrados, no siendo admitidos, como excepción y por ningún estándar, el patrón bicolor, esto es, que presenten dos colores a la vez, como blanco y negro.

Aprovechamos este medio para recordar que comprar lo que llaman maltipoos (cruce de maltés y caniche), yorkipoo (mix de yorkshire y caniche), cockapoos (cócker y caniche) o los labradoodle muy populares en Estados Unidos y que provienen del cruce de labradores y caniches gigantes, es promover la cría ilegal de perros, ya que no son reconocidas como razas por ninguna asociación canina y por lo tanto no pasan por los cauces adecuados de registro y reproducción.

Para información sobre criadores oficiales, recomendamos ponerse en contacto con la Real Sociedad Canina de España, o bien adoptar a un perro cuya necesidad de un hogar estable, compañía y cariño es más urgente, como Dexter, este pelirrojo de inteligente mirada: