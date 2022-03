Así es el malinois, el perro todoterreno imbatible pero que no es apto para dueños sin experiencia y dedicación

Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando un veterinario belga estableció unos estándares para los perros pastores de la zona en función a su color y características, y comenzaron a criarse de forma independiente conservando las particularidades de cada variedad.

Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el malinois destacó especialmente por su capacidad en el trabajo militar, lo que lo ha convertido, desde entonces y hasta la actualidad, en una de las razas más reclamadas y valoradas por su enorme versatilidad y dinamismo.

Al ser más livianos que los pastores alemanes, son los favoritos para las operaciones militares con saltos en paracaídas tándem, unidos a sus guías, pero el pastor belga malinois no solo ha sobresalido en el ámbito de la protección, sino que también ha demostrado un talento insuperable como perro de detección, de asistencia, de búsqueda y rescate y en actividades deportivas caninas como el agility o el mondioring.

Esto no quiere decir que no puedan ser unos excelentes compañeros caninos en el ámbito exclusivamente casero, pero requiere unos profundos conocimientos, tanto de los perros en general como de la raza en concreto, para educarles y dedicarles el ejercicio y la estimulación que requieren, no siendo aptos para personas de hábitos sedentarios o que carezcan de experiencia con perros de carácter fuerte y muy exigentes.

En el caso de convivir en una unidad familiar de varios miembros, es importante establecer normas comunes de pleno compromiso en las rutinas de obediencia, para disfrutar al máximo de esta raza, cuya felicidad pasa por compartir actividades con los humanos de su entorno más directo.

Ser propietario de un perro no es un privilegio; es una responsabilidad

Este perro de tamaño mediano, proporcionado, mirada atenta e inteligente y de musculatura atlética, debe mostrar un comportamiento seguro, equilibrado y muy apegado a su guía o familia humana, con la que suele forjar un vínculo intenso y protector, sin rastro de agresividad.

Es una raza relativamente saludable, pero que debido a la alta demanda por la moda y la cría irregular sin garantías veterinarias, se le deben de realizar controles de displasia de cadera y de codo, unas patologías hereditarias degenerativas que afectan a las articulaciones.

Pese a la energía que irradia y la alta actividad física que necesita y reclama, es necesario recordar que hay que respetar las etapas de desarrollo de todos los perros. Las placas de crecimiento en los huesos se cierran y calcifican alrededor de los 18 meses, evitando así causarles lesiones permanentes. Es por esto que, antes de dicha edad, se recomienda evitar ejercicios de alto impacto como los saltos, y un veterinario podrá recomendar actividades más moderadas y aptas en función de su etapa y las necesidades físicas del perro.

Con el cuidado apropiado y un seguimiento veterinario responsable, esta maravillosa raza puede alcanzar los 12 años con plena salud.

Para más información y no caer ante la compra-venta ilegal y tan perjudicial, siempre recomendamos acudir a los clubs oficiales que recogen a los criadores profesionales de la raza, en este caso el Club español del perro del pastor belga: o la Asociación nuestros pastores belgas.

Para adoptar a un ejemplar de malinois se puede acudir a la asociación Héroes de 4 patas.