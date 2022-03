Concha Velasco se cambia de residencia: "Se sentía encerrada en una casa de pisos"

Todo depende de la costumbre. Y del poder acostumbrarse a lo nuevo. Lo segundo lo ha probado holgadamente Concha Velasco, pero en lo primero... Hay cosas que nunca cambian. La actriz de 82 años ha vivido mucho tiempo en una casa con jardín y que su nuevo hogar no tuviese esa posibilidad era lo que peor estaba llevando, de ahí la decisión de que se haya cambiado de residencia.

La noticia que salió a la luz a principios de este mes de marzo sobre que la veterana intérprete lleva desde primeros de año viviendo en una residencia para mayores fue toda una sorpresa, y, a pesar de que ella misma era "lo mejor" dada su situación, las críticas a sus hijos, Manuel y Paco, estaban siendo constantes, como si las residencias no existiesen precisamente para ello dado que ellos ya no podían darles los cuidados que ella precisaba.

La artrosis y los problemas de movilidad de la otrora chica ye-yé necesitaban de la mano de los profesionales, de ahí que decidiesen en familia que lo mejor era su traslado a un centro para mayores situado en el centro de Madrid, muy cerca de una de sus casas, donde recibía fisioterapia, paseaba, iba al teatro (fue a ver la obras de Jorge Javier Vázquez y de Mariló Montero) y estaba continuamente acompañada.

Pero en esta residencia, en el barrio de Tetuán, cerca de Plaza de Castilla, a pesar de que según Andrés Pajares se desvivían por ella, Velasco ha encontrado un inconveniente con el que no había contado: de tan en el centro de la capital que está, no tiene jardines y se encuentra rodeada de edificios. Algo que la actriz no ha podido resistir más, buscando aire más fresco y con mayores terrenos.

Según ha podido saber Informalia, Concha Velasco ha cambiado de residencia y ahora ya puede salir a pasear por zonas mucho más tranquilas, sin tanto ajetreo y sin limitarse a darle una vuelta al barrio, solo viendo pisos y con pocas zonas verdes. Porque se ha marchado a una zona bastante más natural.

Se trata de una residencia a las afueras de Madrid, al norte, en la zona de Las Rozas, donde los paseos, ahora que ha empezado la primavera, son exactamente como ella quería, más parecida a la casa de La Moraleja en la que vivió muchos años con su marido, Paco Marsó. De hecho, desde su entorno le han asegurado al citado medio que Concha Velasco "se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana". Ahora, sin embargo, eso ha cambiado.