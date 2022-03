El hijo de Concha Velasco se defiende de las críticas tras el ingreso de la actriz en una residencia: "Me están abrasando"

Concha Velasco ha confirmado que, desde hace tres semanas, vive en una residencia del centro de Madrid. Una decisión que la actriz tomó junto a sus hijos, Manuel y Paco, debido a los diferentes problemas de salud a los que se enfrenta desde hace años.

En conversación con 20minutos, Manuel afirma que "en casa ya no podía estar porque necesitaba un control exhaustivo y constante" y que buscó un lugar en el que, además de comodidades, hubiera buenos médicos para tratar sus problemas de movilidad. En la residencia escogida, Concha se somete a largas sesiones de fisioterapia para que sus piernas recuperen cierta tonificación y pueda caminar de forma autónoma.

Preocupado y ocupado en la situación actual de su madre, Manuel reconoce estar sobrepasado porque el interés mediático no cesa y porque son muchos los que han aprovechado la coyuntura para insultarle a través de las redes sociales. "Me están abrasando", reconoce con la voz al borde del quebranto. No cabe duda del amor que sus hijos le profesan y de las continuas atenciones que recibe por parte de ellos.

Este diario ha podido saber que Concha pasa muy poco tiempo sola. Tanto es así que son muchas las tardes en las que amigos y compañeros de tantos años que acuden hasta allí para participar de tertulias en las que Velasco recuerda los momentos más felices. Insisten en que hay más risas que llantos en esta nueva etapa y que la actriz está feliz porque nada ha cambiado: tiene independencia, se ha llevado consigo los recuerdos más personales e, incluso, le han transportado la cama de matrimonio que tenía en su última casa.