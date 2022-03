Concha Velasco revela que lleva un mes en una residencia: "Es lo mejor para mí"

Concha Velasco se ha mudado a una residencia de mayores, donde lleva viviendo un mes. Así lo revela la veterana actriz a la revista Semana, que le dedica su portada de este miércoles.

"Hemos decidido que es lo mejor para mí", asegura la icónica intérprete a la revista. Se refiere a que lo ha consensuado con sus hijos.

Así, conjuntamente han decidido de Concha, de 82 años, estará bajo los cuidados profesionales que ofrecen en la residencia en la que ha emplazado su vida, situada en uno de los barrios más céntricos de Madrid.

Según confirma a la publicación, allí está bien, es feliz y se siente cuidada.

Esta es una noticia que llega tras anunciar su retirada de los escenarios el pasado mes de octubre.

En la última entrevista que había concedido hasta la fecha, para la revista ¡Hola!, la intérprete reconocía que se sentía "pachucha", aunque cuenta con el apoyo de sus hijos, quienes la convencieron para que dejara la actuación tras una prolífica carrera en cine, teatro y televisión.

"Sabían que no podía seguir, me cuesta trabajo andar, estoy pachucha de salud... Ellos no quieren verme mal", explicó, recordando que hay quienes, por desgracia, "se aprovechan de la gente mayor para ridiculizarla".

"Soy mayor, pero tengo la cabeza muy bien puesta. Soy Concha Velasco, tengo mucha suerte de serlo y defiendo a la gente mayor", añadió al respecto, admitiendo que es inviable su vuelta al teatro porque "si se deja, se deja".