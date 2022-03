Edurne se sincera sobre su maternidad y explica por qué prefiere esperar para tener más hijos

Edurne vive un momento muy dulce a nivel personal y profesional. Y es que al reciente lanzamiento de la reedición de Catarsis, el disco con el que rompió sus cinco años de silencio en la música, se suma su estreno en la maternidad. Eso sí, asegura que quiere ir paso a paso y esperar para volver a ser madre.

Así lo anunció la cantante a los medios de comunicación en Mujeres cantan a Rocío Jurado, el concierto en el que varias artistas rindieron homenaje a Rocío Jurado por el Día de la Mujer. Edurne se encargó de versionar Mi amante amigo.

"Ha sido un añito que se me ha pasado superrápido, no me he enterado. Además, Yanai está ahora en una edad preciosa, porque se le ve más la personalidad, se ríe muchísimo, se nota que le gustan mucho las canciones, la música...", declaró, visiblemente feliz.

Edurne reconoció que está "disfrutando" mucho de esta fase de su vida, que es "muy bonita", y que no quiere que Yanai tenga un hermanito o hermanita hasta dentro de un tiempo. "Ahora tengo una peque preciosa, quiero disfrutarla. No quiero que sea hermana mayor tan rápido", apuntó.

"Evidentemente, me gustaría darle un hermanito porque yo tengo hermanos y creo que es importante. Pero de momento quiero disfrutarla. Cuando sea más mayor, ya lo pensaré", zanjó la artista, que también remarcó que no tiene planes de boda con David de Gea, su pareja desde hace doce años, y el padre de Yanai.

Después de estrenarse en la maternidad, Edurne incluyó en su nuevo disco una canción con el nombre de su hija. "Quería expresar lo que siente una madre hacia su hijo, un amor que es muy difícil explicarlo, y Yanay es lo que más se asemeja a esa sensación. A la hora de grabarlo me costó bastante, me emociona muchísimo porque me mueve muchos sentimientos. Es mi primera hija y es lo más especial", contaba el pasado mes de enero a 20minutos.