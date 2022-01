Entrevista | Edurne: "No puede ser que yo sea tendencia porque David haya tenido un mal partido o un fallo"

Es una de las voces más dulces y poperas del panorama musical español. La conocimos en 2005 gracias a OT y, desde entonces, Edurne se ha labrado una inmaculada carrera en la música y también en la televisión, su hábitat natural además del escenario. Hace unos meses rompió un silencio artístico que duraba ya cinco años con Catarsis, que ahora reedita con temas como la bailonga Boomerang y Yanay, dedicada a la hija que tiene junto al futbolista David de Gea.

¿Por qué ese título? ¿Tiene que ver con una etapa personal? Tiene más que ver con una etapa profesional. Llevo muchos años trabajando y son muchos discos en mi carrera, pero sí es verdad que este, para mí, es el más especial, porque he podido estar en cada fase de la creación del disco y sentirme involucrada, que es verdad que con los anteriores no tuve tanta libertad.

Tanta libertad que lo sacó en medio de una pandemia. Sí. Es un disco que solo me ha traído alegrías, a pesar de haber salido en plena pandemia. La gente lo ha recibido increíblemente bien. Me ha faltado una gira, pero con esta reedición a ver si podemos compartirlo con mi gente.

¿Por qué ha estado cinco años sin sacar música? Me habría gustado que hubieran sido menos, pero fue un tiempo que para mí era necesario. Hay veces que una misma tiene que parar y plantearse muchas cosas. Yo estaba muy contenta con mi etapa anterior, pero quería dar un giro radical. Fueron unos años de pensar, de crear, de probar y de oxigenarme, y al final salió Catarsis. Es verdad que fueron muchos años, pero la vuelta no podía ser de cualquier forma, sino una en la que yo estuviera cien por cien convencida e ilusionada.

Se nota una evolución, en cuanto a sonido y estilo. ¿Alguna vez ha tenido miedo de probar cosas nuevas en la música? Siento que he evolucionado y creo que aún me queda mucho por hacerlo. Cada día de mi vida es un aprendizaje constante. Musicalmente, diariamente te curtes y aprendes de otros artistas y escuchas músicas que te inspiran. Me gusta que sea un aprendizaje y no algo monótono. Todos los discos que he hecho anteriormente tienen mi esencia, pero cada uno es diferente, intento variar. Cuando haces una catarsis en tu vida al final te da miedo, porque es muy arriesgado probar muchas cosas nuevas en las que no sabes cómo te vas a ver. Pero yo me considero una mujer de retos y me gusta poder variar, porque creo que eso te aporta el poder redescubrirte. A lo mejor piensas que solo encajas en un estilo concreto y, de repente, pruebas cosas nuevas, como yo ahora, que he mezclado sonidos latinos con el pop, que es mi estilo, y sale algo muy bonito.

En Boomerang habla de las relaciones, de las idas y venidas... ¿En realidad, casi todas son así? Todas las relaciones, las que duran y las que no e incluso si es el amor de tu vida, comienzan siendo como un boomerang que va y viene. Hay amores que van y vienen, que a veces se van, pero vuelven otra vez y otros que vienen y se van para no volver, y no pasa absolutamente nada. En este tema quería expresar que no siempre tienen por qué funcionar bien las cosas. Si no lo hacen, pues otro amor vendrá. Para quedarse o para irse, eso nunca se sabe.

¿Cree que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de relacionarnos? Ahora está todo más expuesto en general, tanto para los que somos más conocidos como para los que no. Antes estábamos más centrados (en la relación) y ahora se piensa mucho en las redes sociales y nos distraemos más. Pero, al final, la vida es una evolución constante, y dentro de unos años a saber si siguen las redes sociales y a saber lo que viene después. Lo importante es que haya amor y sea bonito, haya redes sociales o no.

Yanay es otra de las canciones de esta reedición, dedicada a su hija. ¿Le costará cantarla? Es uno de los temas más especiales que tiene el disco. Quería expresar lo que siente una madre hacia su hijo, un amor que es muy difícil explicarlo, y Yanay es lo que más se asemeja a esa sensación. A la hora de grabarlo me costó bastante, me emociona muchísimo porque me mueve muchos sentimientos. Es mi primera hija y es lo más especial. ¿A la hora de cantarlo? Voy a probar, no tengo ni idea de si voy a poder o no, porque a veces la escucho y solamente con eso me emociona.

¿Puede conciliar? Es complicado, porque es un cambio bastante brusco, y más para aquellas mujeres que trabajamos muchísimo, no solo las artistas, sino cada una en el suyo. Y es duro, porque yo quiero estar con mi peque todo lo posible, pero tampoco hay que olvidarse de una misma. Yo me siento muy afortunada de contar con ayuda y de haber podido encontrar ese equilibrio.

Edurne. JORGE PARÍS

¿Diría que sufre machismo por su vida personal? ¿Yo? Muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igual que otras mujeres, pero es que encima mi pareja es futbolista, y eso es mucho peor. El mundo del fútbol desgraciadamente es así. Te choca, pero yo lo llevo bastante bien, porque tengo una personalidad muy positiva e intento ver el lado bueno de las cosas y darles la importancia necesaria. Creo que ha llegado un punto en las redes sociales en el que hay que medir muy bien todo y hacer algo para que la gente no pueda decir cualquier cosa. No solo por mí, sino por muchas personas que no sabes qué situación tienen. Ahora que se está hablando tanto de los problemas de salud mental, hay mucha gente a la que un mínimo comentario le hace mucho daño. Les puedes crear un trauma bastante fuerte. Y el tema del machismo sigue ahí, aunque parezca que se ha hecho mucho. No puede ser que yo sea tendencia porque David haya tenido un mal partido, un fallo o lo que sea. No puede ser. Hay que cambiar muchas cosas todavía.

Es ya una habitual de la pequeña pantalla. La música es lo primordial, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, pero no me imaginaba poder compaginarlo tan bien con la televisión. Cuando era pequeña soñaba con la música, pero nunca me planteé estar haciendo un programa de televisión. Me he dado cuenta de que es un medio en el que me siento muy cómoda. Me lo paso muy bien, y espero poder compaginar ambas cosas siempre.

¿Usted es el máximo ejemplo de aquello de 'mamá quiero ser artista'? ¿Ha cumplido todos esos sueños? Se han cumplido muchos más de los que tenía cuando era pequeña. Yo tenía clarísimo que quería ser artista y me preparé para ello. Iba a clases de solfeo, de baile, de canto, de guitarra... Pero claro, nadie me aseguraba que al final podría dedicarme a esto, así que seguí mis estudios de carrera, primero en químicas y luego en veterinaria. De repente, un verano vi un anuncio de los casting de OT y probé. Gracias a ello, ese sueño en la música se cumplió, pero, aparte, la vida me ha dado otras oportunidades, tanto en la tele como de actriz, haciendo un musical o representando a España en Eurovisión. Muchas cosas que, cuando miro atrás, digo: 'qué suerte y qué orgullo'. Espero que la vida me depare muchas cosas más.

¿Y cuál diría que le queda por cumplir? Cruzar el charco. Me encantaría ir a Latinoamérica, sobre todo porque me escribe con cariño mucha gente desde allí deseando que vaya con mi música.

¿Es de las que reniegan de Operación Triunfo? Qué va. Lo único que me ha quitado es el anonimato, pero tampoco es algo que yo lleve mal. Yo hago vida normal, cuando la gente me para por la calle se lo agradezco muchísimo. OT me aportó una gran plataforma, me ha dado mucho, como empezar mi carrera musical, yo no reniego para nada. Sí es verdad que hubo una época en la que parecía que tenías que luchar el doble, aunque ahora han cambiado mucho las cosas. Pero yo de mi carrera no tengo queja ninguna, siempre he sido muy trabajadora. OT no te lo da todo, ni está todo hecho por pasar por ahí, hay que currar mucho y seguir preparándose. La verdad es que le estoy muy agradecida, no tengo nada malo que decir.

Parece que se mueve igual de bien entre juzgar y ser juzgada. ¿Qué es más difícil? Uf, pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo siempre pensé que lo fácil era juzgar. Decir que sí o valorar bien a alguien es maravilloso, lo que más cuesta es decirle que no, me costó mucho aprenderlo. Siempre que tengo que dar una valoración negativa intento hacerlo de una manera constructiva y con el mayor cariño del mundo, porque sé lo que es que te digan que no.

EDURNE Madrid. 36 años. Cantante, compositora, modelo, actriz y presentadora, saltó a la fama como finalista en la cuarta edición de 'OT'. Ganó 'TCMS 3' y en 2015 representó a España en Eurovisión con 'Amanecer'. Actualmente es jurado de 'Got Talent'. Tiene siete discos en el mercado y éxitos como 'Demasiado tarde' o 'Tal vez'.

Tiene locos a sus seguidores por su fanatismo con los Funkos. ¿De dónde viene? ¿Ese sería el mejor regalo para Edurne? Es uno de los mejores regalos, sí, pero mis amigos dicen que es muy complicado, porque a lo mejor me compran uno y ya lo tengo. Todo viene de que un amigo me regaló el primero que tuve, otro me regaló uno más... Al ponerlos juntos vi que quedaban bien. ¡De pasar de tener tres o cuatro ahora ya tengo como 670! Dicen que cada persona tiene algo peculiar, pues yo creo que lo mío es el tema de los Funkos. Me encantan y me hacen mucha ilusión. La gente que le gusten los Funkos me entenderá, otra gente pensará que estoy fatal de la cabeza (ríe).