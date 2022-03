La emotiva carta de Jorge Javier Vázquez a Concha Velasco: "Es excesiva, intensa, arrolladora"

Jorge Javier Vázquez le ha dedicado a Concha Velasco una cariñosa carta en Vidas propias, su blog de Lecturas. El presentador recuerda con cariño la visita que la actriz le hizo la pasada semana en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde este interpreta la obra Desmontando a Séneca.

El catalán anunció el pasado fin de semana en una publicación de Instagram que la intérprete había salido de la residencia para verlo en la obra. "Feliz por haberle podido dedicar la función a Concha Velasco. Qué emoción tenerte entre el público. Gracias por tanto durante tantos años", escribió. Unas palabras que, ahora, han tomado otra forma.

"Concha es excesiva. Intensa. Arrolladora. La recuerdo luciendo pierna en musicales hechos a su medida en los que brillaba como la gran estrella que es. Porque hay mucha gente que canta como Dios y baila como Ginger Rogers, pero luego no tienen alma", ha expresado el presentador de Sálvame en su blog.

"Concha ha arrasado en todo lo que se ha propuesto y ha conseguido eso que está al alcance de muy pocos: que quieran verla haga lo que haga. Qué voz tiene Concha. Es algo que siempre me ha impresionado mucho de ella. Y su belleza. Porque sin ser la más guapa ha sido arrebatadora. Una mujer que a partir de los cuarenta y tantos desarrolló una madurez apabullante", añadió.

Según Vázquez, "profesionalmente no había quien la tosiera y físicamente estaba espectacular. No había otra como ella. Fueron los años en los que trabajaba y trabajaba como si no hubiera mañana. Grababa horas y horas en Telecinco y luego se iba al teatro a representar La truhana".

El presentador recuerda que la entrevistó por primera vez hace años, dentro de un coche. "Nos despedimos con dos besos muy cariñosos y un 'gracias' por su parte que me llegó al alma, con esa voz tan grave. Tan suya. La entrevisté también en su casa de La Moraleja, cuando parecía que todo le iba bien, aunque con Concha nunca sabías".

Después, subraya la admiración que siente hacia ella, pues siempre dio la talla profesionalmente: "Jamás mostró signos de cansancio, de aburrimiento o de hastío. Y recuerdo con muchísimo cariño esas cartas que recibía después de que se publicara la entrevista. Cartas de agradecimiento escritas a mano con una letra tan grande como ella. Siempre agradecida, siempre dando las gracias".

Podría seguir escribiendo sobre ella. Sobre lo fantástica showoman que es. Sobre su inmensa interpretación en Pim, pam, pum... ¡Fuego! Sobre tantas y tantas cosas. Habrá tiempo, lo sé. Querida Concha, besos de un rendido admirador.