Diez títulos perfectos para regalar en el Día del Libro Infantil y Juvenil

El pasado febrero se produjeron dos noticias que tienen ese tierno aroma a fábula moderna, a fantasía verosímil: un niño de ocho años escondió en la biblioteca el libro que había escrito a mano y ha resultado ser un éxito y, poco después, una niña de 5 años publicó un libro y se convirtió en la autora más joven del mundo. Dillon Helbig y Bella-Jay Dark, protagonistas de sendas historias, no podrían haberlo hecho no solo si no sintieran ese primer impulso indomable de quien comienza a escribir, sino tampoco de no haber hallado en sus hogares páginas y páginas de ejemplares que devorar, de esa primera chispa que enciende el futuro fuego de todo lector.

Decía Cesare Pavese que "es bonito escribir porque reúne las dos alegrías: hablar solo y hablarle a una multitud". Y cuando esa multitud son quienes están iniciándose en la lectura, el premio es doble. Que se lo digan por ejemplo a Andreu Buenafuente, que acaba de sacar La lista mágica de animales a raíz de una broma entre él y Berto Romero. Porque este sábado 2 de abril es el Día del Libro Infantil y Juvenil y de ahí esta selección, para que los más pequeños y pequeñas de la casa se inicien o refuercen sus cimientos tanto en el misterio, como en el humor, el feminismo, la poesía o, claro, la ilustración.

El hilo invisible (B de Blok). Cuento. Míriam Tirado (Ilustrado por Marta Moreno). El subtítulo de uno de los superventas infantiles de hoy en día es "Un cuento sobre los vínculos que nos unen". Quienes lo leen aseguran que es difícil olvidar, así se sea pequeño, joven o adulto, la historia de cómo Nura descubre en su ombligo el hilo con el que está conectada a su madre, a su padre, a sus abuelos y a sus amigos. En una época en la que se está reivindicando la educación emocional, aquí un libro que enseña a expresar los sentimientos de manera sincera, así sean los más hermosos o aquellos para los que cuesta encontrar palabras, como el duelo.

Los forasteros del tiempo (Ediciones SM). Saga. Roberto Santiago. El autor que alcanzase un enorme éxito con Los futbolísimos comenzó una nueva serie que, en lugar del deporte, tiene otro campo de juego: la historia. La familia Balbuena tendrá que lidiar con dinosaurios, el Imperio Romano, el Antiguo Egipto, los primeros JJOO, el Salvaje Oeste, piratas y gánsteres en esta saga que ya ha hecho las delicias de los más aventureros y aventureras de la casa (y grandes amantes del pasado).

Alma de elefante (Anaya). Novela. Andrea Maceiras (Ilustrado por Jordi Solano). Son varios los temas de peso que la coruñesa Maceiras ha querido abordar con este libro que le ha reportado recientemente el XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil: la historia de Suy, un niño del sudeste asiático que cuida de su gemela, Lawen, con autismo, a la par que encuentran al elefante Tep, es un canto no solo al amor fraternal y por los animales, sino también al ecologismo, a la sostenibilidad y a la enorme diversidad de nuestro (único) planeta.

Alma de Elefante ANAYA

Manual para superfeministas (Ediciones SM). Cómic. Mirion Malle (Traducido por Xohana Bastida Calvo). La sociedad espera de las nuevas generaciones no solo que todas, todos y todes sean feministas, sino que queden en el olvido falsas boutades como "ni machismo ni feminismo, cero extremos", "yo soy feminista porque ayudo en casa", "¿Para cuándo un día del hombre?" (spoiler: es el 19 de noviembre) o "si fueras feminista de verdad..." y lo que siga. Contra la ignorancia, pedagogía. Y eso es lo que propone este divertido cómic, destinado a los más jóvenes, independientemente del género, para aprender el camino de la igualdad.

El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños (Blackie Books). Poesía y cuento. Gloria Fuertes (Ilustrado por Marta Altés). Cuantísimas generaciones han descubierto la poesía gracias a los sencillos (que no simples) versos de la madrileña. Icono feminista y LGTB, Fuertes introdujo en sus composiciones la pureza de la infancia. Y, además, en esta recopilación de poemas y cuentos también se pueden encontrar desde episodios de su vida hasta algunas de las cartas que recibió de sus más pequeños fans. Un must en toda primera biblioteca.

El libro de Gloria Fuertes BLACKIE BOOKS

Alguien está mintiendo (Alfaguara). Misterio. Karen M. McManus (Traducida por Sara Cano Fernández). Para aquellos y aquellas adolescentes que buscan algo nuevo en el mundo del whodunit. Es decir, un '¿Quién lo ha hecho?'. El género que llevasen a la excelencia Agatha Christie o G.K Chesterton toma aquí un cariz moderno, con una app como principal Macguffin y cuatro estudiantes de un quizá anticuado instituto para las élites como potenciales culpables del asesinato de un compañero de curso. Un thriller absorbente de los que obligan a leer siempre una página más.

Max Burbuja (B de Blok). Saga de humor. El Hematocrítico (Ilustrados por Santy Gutiérrez). "Mi madre dice que me llamo Burbuja porque soy especial, delicado, fantástico, maravilloso y porque le gusto a todo el mundo. Eso no es cierto. Me llamo Burbuja porque ese es mi apellido". Con ese humor tan ácido como fácilmente digerible por todas las edades, Miguel López, más conocido por su sobrenombre tuitero, ha conseguido en esta saga dar altavoz a esa infancia que quiere disfrutar de ella sin la intromisión adulta. Y eso a la espera de Doña Problemas, con el que ganó el Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi de 2021 y que Anaya publicará en abril ilustrado por Paco Roca.

¡Vivan las uñas de colores! (NubeOcho). Luis Amavisca y Alicia Acosta (Ilustrado por Gusti). Basado en una inspiradora historia real de cómo un padre quiere a sus hijos y, a su vez, entiende que son personas independientes, no moldeables al antojo de cada uno. Narra cómo a Juan le gustaba pintarse las uñas pero, un día, se ríen de él en el colegio. Por ello su progenitor decide apoyar a su hijo y se las pinta también él. Bullying y LGTB que ayudará a los más jóvenes no solo a aceptarse tal y como son, sino también al resto a aceptar a quien está a su lado.

El banco (Duomo Ediciones). Cuento y poesía. Meghan Markle, duquesa de Sussex (Traducido por Ángela Esteller e ilustrado por Christian Robinson). El estreno de Meghan Markle en la literatura infantil -exceptuando, claro, aquel que escribió con 15 años- es toda una oda al amor paterno: ella no es el mejor ejemplo, teniendo en cuenta las cuitas que ha tenido con el suyo, pero sí ha podido ver cómo se comporta el príncipe Harry con Archie y con Lilibet y la inspiración le llegó. Un poema sobre un banco, una familia y la memoria.

Fray Perico (Ediciones SM). Saga de humor. Juan Muñoz Martín (Ilustrado por Antonio Tello Gil). Los clásicos son clásicos por una razón. Y en el caso de la obras estrella de Juan Muñoz es porque dispensa toneladas de diversión. Un personaje tan bonachón como fray Perico siempre hay que recomendarlo porque en su patetismo está de alguna forma la manera más sencilla de sacar la risa de los más pequeños. Lo ha conseguido desde hace ya más de 40 años.