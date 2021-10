Diez libros sugerentes para celebrar el Día de las Escritoras

"Leer las edades de la vida" es el lema elegido por la Biblioteca Nacional de España para celebrar la VI edición del Día de las Escritoras.

Coincidiendo con el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús -en 2021, este lunes- se programan desde 2016 diferentes actividades en torno a la obra de grandes escritoras. Una fiesta de la lectura que se extiende durante todo el mes a través del hashtag #LeoAutorasOct, con el que usuarias y usuarios comparten sus propias recomendaciones.

En esta selección de títulos de reciente publicación, incluimos autoras de diversas generaciones, así como nacionalidades: desde la superventas irlandesa Sally Rooney, de 30 años, hasta la Premio Cervantes de Literatura uruguaya Ida Vitale, casi centenaria. Para la evasión, la reflexión o el disfrute, entre ellos hay novelas, ensayos, cuentos o poesía.

El ritual del baño (La Bella Varsovia). Poesía. Sara Torres. Un poemario sobre el tiempo de las amantes-amigas, sobre los cuerpos al margen de la Historia. Sus versos, como los de Safo, "piedra madre" de la genealogía literaria lesbiana, muestran escenas fragmentarias, inconclusas, veladas, como si hubieran sido borradas o vividas en secreto. Y se sitúa en la intimidad que ofrece el ritual del baño y sus gestos de cuidado. Desde ese lugar la poeta explora "los distintos estados del cuerpo enamorado". Con la atención puesta en el tiempo presente, obviando un futuro productivo, Torres intenta registrar lo que es el amor: amor.

Mira las luces, amor mío (Cabaret Voltaire). Diarios. Annie Ernaux. La escritora francesa sabe que "los supermercados están relacionados con la subsistencia, cosa de mujeres", una actividad que describe como "invisible" y a la que al mismo tiempo saca brillo. El Alcampo de Les Trois-Fontaines, centro comercial donde se abastece, le sirve durante un año de fuente de inspiración para "contar la vida", relatar lo cotidiano. El súper es descrito como el gran teatro de la sociedad, donde todo se etiqueta y está segmentado. La magia de la Navidad, con sus brillantes guirnaldas, le regala el título, cuando una madre le dice a su hija, "mira la luces, amor mío".

Érase otra vez. Cuentos de hadas contemporáneos (Wunderkammer). Ensayo. Ana Llurba. Los cuentos clásicos llegaron a nuestra época gracias a autores como los hermanos Grimm, Charles Perrault o Hans Christian Andersen. Muchos son conocidos por el gran público a través de las versiones edulcoradas de factorías como Disney. Cuentos de hadas, poderosos por su capacidad de transmitir y perpetuar arquetipos ancestrales, que tratan de madrastras malvadas, huérfanas maltratadas, mujeres que renuncian a su humanidad por amor o princesas abusadas por sus príncipes. Llurba revisa un buen puñado de esas fábulas desde una perspectiva contemporánea.

Veo una vara de almendro.. Veo una olla que hierve (La uña rota). Poesía. Angélica Liddell. "¿Tendré que secarme, Amor, con tu desprecio?", escribe Liddell. Poseída, quizá, por la voz de Safo, invoca como la lírica de Lesbos a un bello e inalcanzable Faón. El vacío provocado por el deseo, "esa zanja", trata de ser cubierta con los versos que la poeta, actriz y dramaturga escribe a modo de rezo. Lo terrenal, lo atávico, de dónde venimos y hacia dónde vamos, se hace presente: la tierra, nuestros ancestros o la comida en la olla que hierve. Una suerte de poesía mística, extática, que quizá evoca a Dios desde la palabra para dar salida a su "desconsuelo trashumante".

La loca de la puerta de al lado (Tránsito). Prosa poética. Alda Merini. El amor, El secuestro, La familia y El dolor son las cuatro partes que componen esta autobiografía en la que su autora, figura clave de la poesía italiana del siglo pasado, desgrana la fantasía y la realidad de su memoria, escribe su traductora Raquel Vicedo, como "un rosario hecho de palabras". Entre sus páginas, recuerdos desoladores de su paso por hospitales psiquiátricos, entrelazados con reminiscencias de otros lugares, amigos y amantes. La locura, defiende Merini, puede ser un vínculo mágico con la realidad. A través de su prosa poética ata un lazo purificador entre ambas.

Cuentos completos (Páginas de Espuma). Cuentos. Armonía Somers. La literatura de la escritora uruguaya Armonía Somers (1914-1994) es subversiva, trasciende las tradiciones y subvierte estereotipos. Temas como la fe, la homosexualidad, el aborto o la violencia de género se abren paso en una narrativa breve hermética, surrealista y poco complaciente. "El cuento, y también la novela deben llegar vírgenes al lector. A quien no capte hay que dejarlo en su penumbra mental. Yo tengo muchos de esos con la candileja a media luz", afirmó la autora. Otros textos, entre ellos el guion cinematográfico de su cuento Muerte por alacrán, completan esta edición.

Dónde estás, mundo bello (Literatura Random House). Novela. Sally Rooney. Etiquetada como 'la Jane Austen de su generación' y tras el éxito de Gente normal, adaptada a la pequeña pantalla, la irlandesa regresa con la historia de dos amigas, Alice y Eileen, que, cerca de la treintena, en ciudades distintas y sin verse durante muchos años, se intercambian correos electrónicos. Una correspondencia en la que comparten pensamientos sobre el amor, el sexo, la precariedad, el arte, la amistad o la ansiedad ante un futuro incierto. Una novela sobre la consolidación de la vida adulta, cuando algunas puertas se cierran y es difícil abrir nuevas que permitan contemplar la belleza de este mundo.

Tiempo sin claves (Tusquets). Poesía. Ida Vitale. "Una menos uno. Existir, duele; así y parecer completa", escribe la poeta uruguaya, Premio Cervantes de Literatura, en el inicio de Enrique, poema a su marido fallecido en 2016. En Tiempo sin claves, la nostalgia y la pena por la ausencia del segundo esposo se entremezcla con versos inspirados en la naturaleza, el arte, los animales y los viajes. Vitale respeta las distancias escribiendo entre el recuerdo y el olvido, lo dicho y lo callado, la exposición y el ocultamiento. Una forma de encarar ese nuevo territorio que trae consigo la ausencia, donde la duda se hace pregunta: "Fuera del paraíso, ¿tanta dicha será / para mí sola, dicha?"

Yo no sé de otras cosas (Temas de hoy). Novela. Elisa Levi. Lea, de 19 años, vive en un pueblo de 200 habitantes, de entre ellos solo cuatro son jóvenes. Sin embargo, su protagonista no cree en esa imagen de la España "vaciada" y reivindica sus propias coordenadas. Entre la iglesia, el ultramarinos y el bosque en el que nunca se ha adentrado, Levi invoca el realismo mágico de García Márquez. La novela discurre en 2012, con un fin del mundo ya inevitable y que Lea relata a un forastero que pasa por allí en busca de su perro. El odio heredado, las tragedias familiares, el vínculo a la tierra, los amores que no cuajan o los cuidados a los ancianos son otros temas que se cosen a la trama.

Un lugar seguro (Las Afueras). Ensayo. Olivia Teroba. El título recuerda inevitablemente a Una habitación propia, el revelador ensayo de Virginia Woolf. Más de 90 años después, las mujeres que escriben siguen buscando espacios, físicos y mentales, para estar a salvo de la lógica productiva capitalista. Once textos en los que la autora mexicana comparte reflexiones entrecruzadas sobre el género, la clase y la creatividad en el contexto de la cultura patriarcal. Una escritura de autodescubrimiento que trasciende al yo para hablar por todas, por su abuela, sus tías, su madre, y recordarles "que ellas mismas son todo lo que necesitan para hacer cualquier cosa".