Natividad Fernández es catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza. Al hilo del reciente cambio de postura que el Gobierno español ha adoptado con respecto al Sáhara Occidental, considera que la nueva política exterior española puede leerse dos maneras: como un "patinazo" o como "una ilegalidad".

Lo explica a 20minutos después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuviera que comparecer de urgencia en el Congreso para aclarar las condiciones del reciente acuerdo entre el Gobierno y el reino alauí.

¿Cuál es la primera manera desde la que se puede entender el cambio de postura del Gobierno español?

Según las últimas palabras de Albares, la posición de España se encuentra en el marco de la ONU. Entonces, solo hablaríamos del gusto o preferencia de un país por la opción de autonomía para el pueblo saharaui, pero no habría cambiado nada" en lo que respecta a la antigua provincia española, territorio reclamado por Marruecos.

¿Y si la nueva estrategia consiste en que el Gobierno respalda el plan autonomista marroquí para acabar con el conflicto saharaui?

Entonces es ilegal. De acuerdo con el Derecho Internacional, el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y la República Árabe Saharaui Democrática es un Estado como tal, que puede determinar su política y a quién pertenece. Lo que hace Marruecos en el Sáhara se llama ocupación, y eso es ilegal. Y España no puede renunciar a ningún derecho porque ese territorio no es suyo.

¿Usted en qué escenario cree que nos encontramos ahora?

Si el ministro de Exteriores dice que la postura de España está en el marco de las Naciones Unidas, voy a pensar que dice la verdad.

¿Y en qué quedaría el mensaje de la carta donde España considera la propuesta marroquí de autonomía como la "base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto?

Si se interpreta de acuerdo con la legalidad y las Naciones Unidas, esto hubiera sido un movimiento raro, desafortunado, pero nada más.

Eso no quita que el cambio de postura se haya dado sin consultar a nadie, sin atender a las formas y procedimientos que rige la Constitución, ni tener en cuenta el interés final español o, por supuesto, el interés del pueblo saharaui. De ahí que todo el arco parlamentario, izquierda, derecha, centristas y nacionalistas se hayan puesto en contra.

¿Qué razones explican que España haya roto con 47 años de neutralidad?

Nadie, salvo el propio Gobierno conoce las razones reales por las que se ha tomado esta decisión. Luego, especular se puede especular mucho. Pero razón, entendido como algo razonable, solo podría existir si España hubiera obtenido algún beneficio de todo esto. Pero en la carta que hemos leído todos España da sin recibir nada a cambio. Por eso no puede explicarse...

Quizás presiones...

Puede ser. La relación entre Marruecos y España está basada en un permanente chantaje, donde España, en vez de decir 'tenemos derechos y aquí nadie puede venir a cambiar nuestra voluntad', arregla la presión con Marruecos cediendo, cediendo y cediendo. Yo si fuera Marruecos lo tendría muy claro, querría tener un vecino que cede a todo a la mínima que presionas. Mostramos una debilidad al mundo que en el ámbito internacional no te puedes permitir.

Con la guerra en Ucrania, Estados Unidos se ha consolidado como el primer proveedor de gas de España. Argelia, aliado histórico del pueblo saharaui, ha pasado a un segundo plano. ¿Puede que la no dependencia del gas argelino haya ayudado a España a tomar está decisión?

¿Y no podría ser al revés? ¿No habrán cambiado las tornas del mercado de gas para favorecer este cambio de posición en política? Estados Unidos no lleva más que mes y medio siendo el principal proveedor español de gas. Y Europa no tenía ninguna necesidad de importar gas estadounidense, que es carísimo y antiecológico porque hay que licuarlo primero para transportarlo en barco y una vez llegado a destino, con los costes que deriven del viaje, volver a gasificarlo. Parece como si hubiera una conjunción astral para que nos quedemos sin energía en Europa y en el mundo solo se podía mirar a Estados Unidos.

Por problemas con Marruecos, Argelia cortó en agosto el suministro del gasoducto que enlaza su país con Algeciras (Cádiz) a través de territorio marroquí. La nueva posición de España, además, ha generado una crisis con Argelia, que retiró a su embajador el pasado sábado. ¿Ahora podría encarecer el suministro con España? ¿O algo peor?

Claro, y no solo eso. Lo que uno deja, otro puede tomarlo en su lugar. A ver si hemos dejado un socio que ha sido siempre fiable a los contratos gasistas a España y por lo que sea nos quedamos también sin el gas licuado de Estados Unidos, que, por cierto, está comprando a Irán y a Venezuela porque no tiene suficiente. Por otro lado, si finalmente España adopta una postura en favor del plan de autonomía propuesto por Marruecos, España habría perdido también el papel de mediador entre Marruecos y Argelia, al decantarse por una de las partes. Igualmente, donde no medie España, vendrá otro país a hacerlo.

¿Qué papel juega la ONU en todo esto ?

La ONU podría decir que la nueva postura adoptada por el Gobierno español no es admisible y eso supone una fuerza moral importante. Pero el Consejo de Seguridad no va a decir nada al respecto. Porque allí Estados Unidos es un miembro permanente y, precisamente, fueron ellos los primeros que rompieron el 'fuego' al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental durante la Administración de Donald Trump, declaración sobre la que Joe Biden no se ha movido a pesar de que prometiera que cambiaría su postura.

Los Gobiernos de Ceuta y Melilla se han mostrado satisfechos con el giro en la estrategia exterior española aduciendo que esto podría mejorar el control migratorio. ¿Está de acuerdo?

No hay nada que nos asegure que este acuerdo blinde la seguridad, la integridad territorial española o garantice que no volverá a producirse un éxodo migratorio como el del año pasado. En aquella ocasión, Marruecos respondió a la asistencia sanitaria prestada por el Ejecutivo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, abriendo las fronteras para favorecer la entrada de casi 10.000 inmigrantes en territorio español.